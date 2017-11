El colectivo de docentes en precario presenta un escrito previo a las acciones judiciales

La Coordinadora Andaluza de Personal Docente e Investigador (PDI) en Precario, que se encuentra en proceso de preparación de movilizaciones en todas las provincias para defender sus reivindicaciones respecto a la problemática del colectivo de los ayudantes doctor y contratados doctor interinos, que protestan por su precariedad y por la imposibilidad de promocionar, ha dado cuenta del inicio de la presentación de escritos solicitando la adaptación automática de los docentes acreditados.

Ha sido en Granada donde, según precisó el portavoz de la coordinadora, Carlos Bueno, se ha procedido a la presentación de este primer escrito, con la intención de acudir al juzgado si el plazo administrativo concluye sin respuesta, solicitando que este proceso se acometa.

El colectivo ha tomado la decisión de movilizarse ante la previsión de que el borrador de acuerdo adoptado en mesa de trabajo para empezar a abordar una propuesta de modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU), respecto al cual estos profesionales muestran sus "dudas" e "inquietudes" al considerar que no resolverá la "discriminación", sea próximamente aprobado de manera definitiva en mesa general. "Queremos demostrar que seguimos activos y en defensa de nuestros derechos, movilizados y actuando con nuevas formas reivindicativas", aseguró Bueno, que considera que el borrador "no sólo no resuelve nada, sino que aún genera más indefensión y discrimina más de lo que ya se hace a los profesores interinos".

Según el acuerdo, queda establecida la posibilidad de plantear modificaciones para que quede "perfectamente definida" la posibilidad de adaptación del colectivo en mayor nivel de conflictividad.