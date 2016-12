El comercio adelanta las rebajas para 'salvar' las ventas navideñas

La frontera entre la campaña navideña y la de rebajas es cada vez más difusa. La liberalización del periodo de descuentos, que se puso en marcha con el objetivo de animar las ventas en tiempos de crisis, ya eliminó en el año 2012 las fechas de inicio y de finalización de rebajas, pero ha sido en los últimos tiempos cuando se ha desatado la 'locura'. Franquicias, grandes superficies y pequeños comercios han estrenado ya los descuentos, bien a través de ventas privadas y promociones especiales, o bien dando el pistoletazo de salida de la campaña en pleno periodo navideño.

Hasta ahora, y con algunas excepciones, la mayoría de las tiendas esperaban hasta el día 2 de enero para poner en marcha las rebajas, aprovechando el tirón de las compras de Papá Noel y las de Nochevieja, una fecha clave para el comercio de textil y calzado. Sin embargo, desde el mismo lunes 26 -festivo de apertura en el sector, al igual que el próximo lunes 2 de enero-, ya se pueden encontrar en las tiendas los primeros carteles de descuentos, que van desde el 15 y 20% de las promociones especiales hasta el 60%, una cifra que se corresponde más con unas segundas rebajas que con el inicio de la campaña.

Hay quien permanece fiel a la tradición del 7 de enero, como el grupo Inditex y otras grandes superficies, pero hay ya muchos comercios que han establecido descuentos para el periodo fuerte de compras navideñas. Las previsiones de los comerciantes apuntaban que esta sería la mejor Navidad desde que comenzó la crisis, pero a medida que han ido pasando los días esas expectativas se han ido desinflando. Aunque hay muchos empresarios a los que sí les está yendo bien y que confirman que sí han notado la recuperación del consumo, el hecho de que las rebajas se hayan adelantado una semana más de lo habitual no es buena señal. El secretario general de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel Moreno, confirmó que "las ofertas son un barómetro de que las cosas no van todo lo bien que deberían", y que las necesidades de afrontar los numerosos pagos de diciembre han obligado a los comerciantes a activar ya los descuentos. El adelanto, esta vez, no ha sido cosa de las grandes superficies, sino que el comercio de proximidad también se ha sumado a las rebajas navideñas. "Ni siquiera es una cosa solo de Granada capital", indicó Moreno, que confirmó que las rebajas han llegado ya a toda la provincia y que trascienden las fronteras granadinas y regionales. En toda España el comercio está ya "lanzando ofertas", lo que sin duda demuestra "que la venta no va tan bien".

De hecho, ayer mismo la Confederación de Empresarios de Comercio de Andalucía (CECA) confirmaba que "el descontrol de los periodos promocionales durante Navidad está haciendo que el consumo sea muy irregular". Hay muchos consumidores que han aguantado sin comprar durante la primera semana de la campaña a la espera de que las tiendas iniciaran los descuentos, y todavía hay más que se contendrán hasta que el 2 de enero comience la campaña 'oficial'. La CECA atribuye este comportamiento a la "gran confusión en los consumidores", una situación que no mejorará con la 'contraprogramación' de este año.

De ahí que la Confederación de Comercio de Andalucía, al igual que la patronal granadina, apueste por volver a definir en el calendario el periodo de rebajas y promociones especiales, de modo que los consumidores programen sus gastos y el sector pueda ejercer "un mejor control sobre las ventas y realizar sus previsiones con más garantías".

Sólo definiendo de nuevo ese periodo de rebajas, el consumidor volvería a tener un comportamiento 'normal'. El presidente del Centro Comercial Abierto de Granada, Ángel Rodríguez, confirmó ayer que la única solución para el comercio es "volver al sistema antiguo", ya que las actuales rebajas liberalizadas están cambiando los hábitos de consumo, acostumbrando a los clientes a comprar únicamente en periodos de descuentos. "Esta campaña de invierno ha sido una de las peores de los últimos años", indicó Rodríguez, recordando que el frío entró tarde, en noviembre, y que ya a finales de ese mes los consumidores se encontraron con los descuentos del 'Black Friday'. "Una vez que le enseñaas al consumidore que puedes hacer descuentos, luego no puedes pretender que compren a precios de temporada", se lamentó el presidente del Centro Abierto, que confirmó que esta situación es la que ha llevado al sector a adelantar aún más de lo normal las rebajas.

Desde la patronal andaluza confirmaron también que de momento las ventas no están llevando "el ritmo deseado", y confiaron en "el rally de ventas de Reyes Magos para alcanzar las previsiones de Navidad". Las expectativas del comercio es que esta fuera una campaña inolvidable, con un crecimiento del las ventas de entre el cinco y el seis por ciento. Sin embargo, de momento aunque los datos de recuperación de las ventas respecto a los peores años de la crisis se mantiene, a día de hoy el incremento de la actividad respecto al año pasado es muy poco significativo.

En el caso concreto de Granada, además de la "confusión" de los consumidores ha tenido mucho que ver el incremento de la oferta comercial. El secretario general de la Federación de Comercio asegura que aunque el centro y los barrios de la capital están resistiendo mejor, la provincia sí que han notado la desviación de consumidores. "El efecto Nevada se está notando sobre todo en las cabeceras de comarcas, que llevan dos o tres sábados pinchando porque los clientes se están fugando al centro comercial", apuntó Miguel Moreno.

De hecho, durante las dos últimas jornadas el Nevada, al igual que el centro de la ciudad, estaba que se caía de clientes. Entre los granadinos que acudieron a las tiendas para descambiar regalos poco afortunados de Papá Noel y los que aprovecharon para adelantar los de Reyes y disfrutar de los descuentos, las calles de la capital y los 'viales' del Nevada Shopping han concentrado a miles de personas durante las dos últimas jornadas. Al impulso comercial propio de estas fechas, espoleado por los tempraneros descuentos, se une además la afluencia turística propia de este periodo vacacional, que crecerá especialmente el próximo fin de semana y que también puede servir para animar las ventas del comercio granadino.