El comercio afrontará las rebajas con un refuerzo de sólo 500 trabajadores

Las tiendas del centro de la capital han amanecido con el clásico cartel rojo de rebajas. Pocos establecimientos han escapado a la tentación de colgar el cartel de 50% de descuento en sus cristaleras a tan solo dos días de la llegada de los Reyes Magos. A algunas personas, este inicio adelantado de la campaña les ha caído como un auténtico regalo adelantado. Según los datos ofrecidos ayer por Adecco, la campaña de descuentos de 2017 va a generar más de medio millar de contratos en Granada que, si bien no representan una cifra muy elevada, supondrá un alivio para decenas de familias castigadas por el desempleo. Además, el 25% de los trabajadores contratados para la campaña de Navidad consiguen renovar su contrato para el periodo de rebajas.

El informe de Adecco recoge la estimación del número de contratos que la campaña de rebajas traerá a Andalucía. Por provincias, Granada supone la sexta en número de contratos con un total de 541, un 3% más que en 2016. Delante se sitúan Sevilla con 2.614 contratos, Cádiz 2.232, Huelva, 2.161, Málaga 926 y Almería 591. Solo detrás de Granada se encuentran Córdoba con 492 contratos y Jaén con 183. Todo ello supone una creación de empleo global en la comunidad autónoma superior a los 93.000 contratos, un 3% más que el año anterior.

Los mayores crecimientos de la contratación por provincias los experimentarán Málaga (un seis por ciento, en línea con la media nacional) y Sevilla (cinco por ciento). En un punto intermedio se sitúa Cádiz, que crecerá un tres por ciento. El resto de provincias, en cambio, se quedarán en una mejora del dos por ciento con respecto a 2016.

"La campaña navideña y las posteriores rebajas de enero suponen un importante repunte del empleo, y son la distribución, la atención al cliente y la industria textil los sectores en los que se generan más puestos de trabajo", detalló ayer Adecco a través de una nota de prensa que destacó cómo la industria auxiliar también se beneficia del aumento del sector en estas fechas.

Adecco incidió en la gran demanda de perfiles en el sector del gran consumo -alta perfumería y cosmética, electrónica, juguetería, imagen y sonido y la industria textil", dónde se dispara y aumentan las ofertas para aquellos perfiles enfocados a la atención al cliente y la fuerza de ventas que en algunos casos pueden llegar a incrementarse en un 50% y un 60% respecto al resto del año.

Por otra parte, según Adecco, la distribución y el 'retail' se llevan buena parte de los puestos de trabajo que se generan en esta época. Así, "su demanda puede incrementarse en más de un 50% con respecto a otros meses del año". Dentro de este mismo sector, también aumenta considerablemente la demanda de cajeros, inventaristas, reponedores o mozos de almacén.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dará a conocer hoy los datos del paro correspondientes a diciembre. Se espera que sean más positivos que los referentes a noviembre cuando el 'efecto Nevada Shopping' pasó de largo por las listas de paro de Granada. Según las estimaciones del centro comercial, las previsiones iniciales tras su apertura auguraban la creación de 5.000 empleos directos y 2.000 indirectos que no se reflejaron en las estadísticas. En octubre trabajaban en el sector servicios 53.174 personas mientras que en noviembre (mes en el que se inauguró el centro comercial) hay 54.693 personas empleadas, lo que supuso un aumento de apenas 1.519. No obstante, cabe resaltar que este sector no solo recoge los empleos en sector comercial sino que incorpora otro tipo de negocios como los de restauración.