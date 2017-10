El comercio arranca la campaña con mal pie tras el 'bluf' de las rebajas

Uno podría pensar que, cerrado ya el tercer trimestre del año de la recuperación, el comercio estaría frotándose las manos. Pero no. Tras una campaña de rebajas que no ha cubierto expectativas, el sector ha empezado con mal pie la temporada de otoño-invierno, con mucho stock en sus almacenes y un nivel de ventas que a duras penas sirve para cubrir gastos. No hay más que pasearse por el centro o por cualquier barrio para comprobar que las cosas no han ido como deberían: todavía hoy, en pleno octubre, los comercios tienen lineales y percheros llenos de productos con descuentos, lo que significa que no han podido darles salida en el que hasta hace poco era el periodo oficial de rebajas. En esta situación no solo se encuentra el pequeño comercio, siempre en desventaja, sino que también afecta a grandes marcas y franquicias.

Las previsiones de la Federación de Comercio apuntaban a que este año las ventas aumentarían en torno a un 3% respecto al año pasado, pero finalmente los resultados no han sido los esperados. La expansión de la oferta física y, sobre todo, la importancia creciente del comercio online han jugado una mala pasada a los comerciantes granadinos, que han visto frustradas sus expectativas de crecer. "Finalmente la campaña ha sido igual que la del año pasado, con resultado escasos", asegura el gerente de la Federación de Comercio, Miguel Moreno, que apunta que los efectos de ese 'pinchazo' se están prolongando al inicio de la temporada. "El consumo no sube, el poder adquisitivo no aumenta y la oferta es excesiva", indica Moreno, que señala como origen de muchos de los males del sector la liberalización del periodo de descuentos.

Mientras el poder adquisitivo no aumente, el sector tiene difícil recuperar las ventas

Si a los malos tiempos para el consumo se le suma la posibilidad de poner el cartel de rebajas en cualquier momento, el resultado es una campaña semipermanente que unas veces se anuncia como tal y otras se esconde tras el nombre de ofertas especiales, rebajas de midseason o descuentos por los más variados motivos. Así que el consumidor se ha acostumbrado a guardar el dinero en la cartera a la espera de unas rebajas que ya siempre están a la vuelta de la esquina. Esto provoca que el consumo no responda como antes al periodo de descuentos por excelencia, y que los comercios no puedan dar salida a la mercancía para librarse de ella de cara al inicio de la temporada. "Si la campaña hubiera ido bien, no seguiría habiendo rebajas porque no habría mercancía", indica Moreno, que recuerda que ya empezaron a verse descuentos en junio, en pleno Corpus, y que las rebajas de invierno se adelantan desde hace años al Black Friday, que se celebra el último viernes de noviembre. "Las rebajas de verano han sido breves e insatisfactorias", apunta.

En estos tiempos de conquista digital, la mayor 'amenaza' para el comercio tradicional no la representan las grandes superficies, ni siquiera megacomplejos comerciales como el Nevada Shopping, que también ha desviado buena parte del público que antes acudía al centro o a los barrios. El mayor problema lo representa el comercio online, un sector en el que hay desde gigantes hasta pequeños negocios, que no conoce fronteras y que ha reforzado la sensación entre los consumidores de que todo puede comprarse con descuentos.

"Quizá lo que haga falta sea concienciar al consumidor de que muchos de esos comercios ni siquiera tributan en España", indica Moreno, que asegura que mientras el poder adquisitivo no suba es lógico que los consumidores se muevan a golpe de descuentos y de precios bajos, buscando "más barato" en internet.

La regulación del periodo de descuentos -que se liberó en plena crisis como un método para incentivar el consumo- es una de las principales reivindicaciones de los representantes del comercio de proximidad, que aseguran que 'ordenar' de nuevo las rebajas puede insuflar nuevos y necesarios aires al sector. "Defendemos que, más allá de las políticas de descuento que lleve a cabo cada comercio, marcar de nuevo en el calendario los periodos de rebajas garantizaría una mejor promoción y aceptación de las mismas", asegura el gerente de la Federación de Comercio.