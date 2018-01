El comercio reduce sus expectativas ante el tercer 'asalto' de las rebajas

Rebaja, sobre rebaja, sobre rebaja. El 7 de enero sigue siendo un día de referencia para los consumidores y para el comercio, pero la 'eternización' de la campaña de descuentos ha hecho que esta fecha pierda atractivo y, sobre todo, ventas. Los clientes llevan viendo rebajas desde el último fin de semana de noviembre, ya estuvieran anunciadas con este nombre o con cualquier otro, y eso al final ha acabado perjudicando primero a la campaña de Navidad y ahora, a la de descuentos. Las compras de rebajas ya no se concentran a partir de la primera semana de enero, sino que los consumidores encuentran oportunidades prácticamente desde que empieza la temporada de otoño. Algo que es bueno para el bolsillo del comprador, claro, pero muy pernicioso para los propietarios de comercios de proximidad, que no tienen los márgenes de maniobra de las grandes superficies, que sí que pueden permitirse mantener a la larga los descuentos.

"El consumidor lleva viendo rebajas todo el año", aseguró ayer la presidenta de la Federación Provincial de Comercio, María Castillo, que recuerda que esta situación ha provocado que la campaña navideña, que debe ser el momento álgido para el sector, no haya cumplido las expectativas. "Esta campaña ha ido fatal, al igual que la temporada de otoño-invierno. En noviembre ya se paró el consumo, que estaba esperando a las rebajas. El Black Friday ha hecho mucho daño", apunta, asegurando que la Navidad ha sido floja y que, aunque la esperanza es lo último que se pierde, el comercio de proximidad no espera grandes cambios para las rebajas que acaban de comenzar.

"Si la campaña fuera normal, podríamos esperar un aumento del consumo de entre un 5 y un 8%", señala Castillo, indicando que las expectativas reales del comercio granadino son bastante más bajas. Tanto, que muchos comerciantes habían trasladado a la Federación que se estaban planteando si abrir o no sus puertas ayer, a pesar de que la coincidencia del inicio de la campaña con un domingo de apertura aseguraba una buena afluencia de público.

Otra consecuencia de la prolongación del periodo de rebajas, que tiene 'reválidas' prácticamente todos los meses del año, es que ayer los consumidores se encontraron con ofertas muy agresivas, ya que comercios grandes y pequeños han iniciado la campaña con descuentos de hasta el 70%. Las tiendas que ya en plena Navidad adelantaron los descuentos no han tenido más remedio que ampliarlos ahora, lo que también arrastra al comercio tradicional, que tiene que cumplir con las expectativas y exigencias de un cliente acostumbrado a comprar con precios reducidos tanto en tiendas físicas como online.

Esta situación, que no solo se produce en Granada sino que es común al comercio de todo el territorio nacional, se ve agravada en la provincia por el incremento de la oferta que supuso la apertura hace poco más de un año del centro comercial Nevada. "La grandísima oferta ha provocado una situación inasumible para el comercio de proximidad", apunta Castillo.

La nueva coyuntura a la que se enfrenta el comercio, que ha impedido que la recuperación del consumo se traslade de forma directa a las cuentas de los empresarios, se veía ayer claramente reflejada en el centro. Aunque las grandes tiendas registraron una afluencia destacable, lo cierto es que durante la jornada no se vivieron las colas kilométricas que eran habituales hace apenas dos inviernos. A primera hora de la mañana -el frío también pudo ser un factor disuasorio-, no eran demasiados los granadinos que se habían lanzado a la calle para estrenarse en las rebajas, y aunque hubo excepciones, las colas y los agobios no fueron la tónica general de la jornada.

Eso, en el centro. Porque en el otro punto 'caliente' del consumo, el Nevada, las colas sí eran importantes y ubicuas: esperas en la carretera, en el paso de peatones del Metro -que se descargaba prácticamente entero cada diez minutos-, en las escaleras mecánicas de acceso al centro comercial y en las principales tiendas. Aunque las dimensiones del edificio y la presteza de los cajeros de las tiendas evitaron colapsos -las colas avanzaban con agilidad incluso en los establecimientos más demandados de Inditex, que iniciaron ayer los descuentos-, lo cierto es que la afluencia fue masiva. Esta situación replica la que se viene dando desde noviembre de 2016, cuando el Nevada abrió sus puertas y 'sentenció' el día a día del comercio tradicional, convirtiéndose en la referencia de los consumidores para las jornadas claves. Obviamente, el efecto de esta gran superficie no se dejó notar ayer únicamente en el comercio del centro y de los barrios de Granada, sino que también hizo mella en los pueblos -al ser festivo, fueron muchos los vecinos de otros municipios que aprovecharon para pasar el día- y en otros centros comerciales que ahora gozan de menor predicamento entre los consumidores.

Tampoco contribuyeron las temperaturas y la meteorología, que comenzó a complicarse a mediodía pese a que Granada amaneció con un imponente cielo despejado.