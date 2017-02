Más de 300 comercios al borde del cierre esperan el nuevo mapa sanitario

Los comerciantes del entorno de la Plaza de Toros y Pajaritos viven la paralización de la fusión con nerviosismo. Aunque aplauden la derogación de la orden de fusión por la que han luchado junto a las plataformas sanitarias, se sienten expectantes ante los cambios que se van a desarrollar en ambos barrios castigados por el traslado del Clínico al PTS. Las cifras hablan por sí solas. Según detalló ayer el presidente de la asociación que defiende los intereses de los comerciantes de estas dos áreas, alrededor de 300 negocios viven pendientes del diseño del mapa sanitario. El regreso de Trauma o el nuevo uso del Clínico son dos factores imprescindibles para revitalizar unos barrios que han quedado completamente deprimidos.

Según un estudio elaborado por la asociación, el eje Plaza de Toros-Pajaritos cuenta con alrededor de 1.200 negocios de los cuales, en torno a 300 se encuentran al borde del cierre por la caída de la facturación de la zona que se ha reducido en torno a 25 millones de euros. "Ya han cerrado alrededor de 50 establecimientos", explica el presidente de la asociación Santos Gómez, que pide medidas urgentes para paliar este desastre.

El tránsito de personas por las calles de estos dos barrios ha caído en 5.500 visitas diarias

El traslado del Clínico y el cierre de Traumatología que, en un principio iba a albergar el Hospital Materno no han sido los únicos causantes de las pérdidas. El barrio también ha sufrido una auténtica despoblación tras la marcha de miles de estudiantes que alquilaban los pisos de esta zona que históricamente albergó la Facultad de Medicina. Pero, con la mudanza al PTS el alquiler ha caído en picado. "Los comerciantes no somos los únicos perjudicados. Aquí había decenas de familias y de personas mayores que complementaban sus ingresos en ocasiones bajos con el alquiler de estas viviendas. Ahora, no consiguen darles salida".

Las modificaciones del mapa sanitario también han afectado a los negocios especializados en los hospitales. Durante el traslado de Traumatología al PTS cerraron algunas ortopedias que ahora, podrían volver a ser útiles en el momento en que este edificio vuelva a recuperar esta especialidad. Del mismo modo hubo personas que apostaron por abrir negocios de artículos de bebé ante el traslado previsto del Materno a Traumatología. "La fusión ha afectado a los pacientes pero también a los comerciantes que han visto caer en picado su facturación por una decisión precipitada de la Junta", destacó Gómez quien, para finalizar, ayer expuso todas estas cifras durante un encuentro de las plataformas sanitarias. Para el presidente y la asociación de comerciantes hay que exigir responsabilidades. "¿Quién tiene la culpa y qué consecuencias tiene?", se preguntó.