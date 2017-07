La comisión de control concluye que existieron irregularidades en TG7

La comisión de control de TG7 que investigaba todas las irregularidades ocurridas durante la gestión de la televisión municipal entre los años 2013 y 2015 terminó ayer certificando que existieron problemas "administrativos" en el procedimiento pero dejando en el aire la vía penal.

Los informes técnicos aportados, procedentes de la Secretaría General del área de Contratación, Economía e Intervención, apuntan irregularidades en el procedimiento que se siguió por una falta de control de los servicios extraordinarios y la gestión de la publicidad, cuyo contrato podría ser "nulo de pleno derecho" al no haber adoptado la forma legal -esto ha derivado en un quebranto superior al medio millón de euros-.

"Los responsables no han podido dar las explicaciones de todo lo sucedido en TG7 "Francisco PuenteduraPortavoz de IU Granada

En los documentos presentados se aclara que estas "irregularidades administrativas no implican que exista responsabilidad disciplinaria ni penal", por lo que dichas responsabilidades deberán delimitarse mediante diferentes vías, como explicó el presidente de la comisión y portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver.

Aunque ayer terminó la comisión de control, la conclusión no se dará hasta mañana, ya que, como explica el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, "un forzamiento del Partido Popular para intentar dilatar el tiempo ha obligado a no poder votarse las propuestas con la excusa de no estar presentes en el orden del día", por lo que la votación se tuvo que posponer 48 horas.

Sobre esta situación, Puentedura quiso expresar su desacuerdo ya que "no ayuda nada a la transparencia ni a depurar responsabilidades políticas y legales en el Ayuntamiento aplicar este tipo de medidas dilatorias para no tomar decisiones en algo que lleva varios meses investigándose". Además, criticó la debilidad del gobierno municipal "a la hora de tomar decisiones, ya que habrían tenido la mayoría por parte de los grupos municipales para depurar esas responsabilidades por un pufo en la televisión municipal que le ha costado al Ayuntamiento y a la ciudad de Granada más de medio millón de euros en servicios especiales sin soporte legal, jurídico y administrativo, y otros 400.000 euros que no se han integrado en la contabilidad municipal".

Desde Ciudadanos también quisieron dar su punto de vista sobre las conclusiones de la comisión de control. La portavoz adjunta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Lorena Rodríguez, explicó que "existen cuestiones jurídicas que requieren del inicio de los procedimientos oportunos para depurar responsabilidades con las máximas garantías de transparencia", y puntualizó que se debe determinar "el ámbito de responsabilidad de las irregularidades en la gestión de la televisión". Por último, al igual que Izquierda Unida, Lorena Rodríguez exige al equipo de gobierno que inicie las acciones oportunas para "esclarecer las irregularidades en la gestión de TG7".

Vamos Granadas subrayó que "las irregularidades del PP han quedado sobradamente acreditadas tras la lectura de hasta cuatro informes demoledores, incluyendo facturas y gastos que no contaron con el respaldo legal ni presupuestario, y la creación de un sistema de contratación publicitaria de forma paralela al Ayuntamiento". En este caso, apuntaron, esa contratación requerería de "una investigación judicial".

El portavoz del PSOE en Granada, Baldomero Oliver, recalcó que el equipo del gobierno no quiere "ni puede prejuzgar nada salvo seguir el procedimiento estipulado".

Por lo tanto, será durante mañana cuando se realice la votación de unas medidas que podrán cerrar de manera definitiva los principales objetivos de la comisión de control acerca de las irregularidades cometidas en la gestión de la televisión municipal TG7 desde 2013 a 2015.