El encuentro ComCiRed 2018 (Comunicar Ciencia en Red) hace de Granada la capital nacional de la divulgación científica. El encuentro, que fue inaugurado ayer por la rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, y la directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Paloma Domingo está dirigido a los miembros de las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), las 'herramientas' de las instituciones científicas para dar a conocer a la sociedad en que trabajan. Esta labor divulgativa ha ganado un enorme peso en los últimos años en centros e institutos científicos. De hecho, la divulgación es uno de los requisitos que se exigen a la hora de optar por subvenciones y de entrar en programas de financiación. Granada es, durante dos días, el punto de encuentro en el que responsables de esas Unidades de Cultura Científica presentarán sus proyectos, trabajarán en talleres y compartirán información. La sede de esta novena edición es el Salón de Caballeros XXIV del Palacio de la Madraza de la UGR.

Pilar Aranda indicó en su intervención que "lo que no se comunica no existe". Si lo que se hace en el laboratorio o en el departamento no cala en la sociedad, parte de ese trabajo se pierde. Esta necesidad de comunicar los avances científicos es una de las labores que tiene la Universidad, recalcó la rectora, que indicó que las unidades de cultura científica han sido el elemento "más transformador" de estas instituciones académicas. "Son las que hacen que tengamos una universidad ciudadana", insistió. En la base de su razonamiento, Aranda indicó que es el "conocimiento" el elemento capaz de "transformar la sociedad". En un nivel más práctico, la rectora señaló que "cuando pedimos financiación, la sociedad tiene que entender que esa financiación es necesaria". A los divulgadores que asistieron a la presentación, Aranda pidió que hagan su labor "de una manera amable, cercana".

Por su parte, la directora general de FECYT indicó la importancia de "llevar a cabo esta enorme tarea de comunicación y de que tanto las Unidades de Cultura Científica como FECYT continúen siendo referencia", con la finalidad de que "mediante la divulgación, la ciudadanía conozca la experiencia de la investigación". Paloma Domingo reconoció que comunicar exige "muchísimo rigor" y también incidió en el papel que en los últimos años está desempeñando una nueva herramienta de comunicación, las redes sociales. Sobre la tarea divulgativa, expuso que hay que "poner al ciudadano en el centro". También reconoció que queda mucho camino por andar. En la encuesta Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2016 el 11% de las personas encuestadas creen que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra.

El programa de ComCiRed se desarrolla ayer y hoy con conferencias, presentación de proyectos y talleres, entre otras actividades. Más de ochenta divulgadores científicos de toda España asisten a este encuentro, en el que además elegirán el proyecto más destacado de una UCC+i durante el año 2017. Uno de los 30 que se presentan es de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ), CienciaBase.