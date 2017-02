La concertada sale a la calle para protestar contra el cierre de unidades

La comunidad educativa de los centros concertados de Granada vivió ayer la primera de las jornadas de protesta en contra de los planes de la Delegación de Educación de cerrar diez unidades en la provincia, cinco de ellas en Infantil. La jornada escolar se vio marcada por la lectura de un manifiesto -a la que asistieron alumnos, padres, docentes y trabajadores de los centros, sindicatos y antiguos alumnos- en el que se defendió que los conciertos deben "renovarse automáticamente" siempre que se cumplan los requisitos legales, se pidió que la bajada de la natalidad sirva para que "se invierta más y mejor" y se anunció que los centros seguirán luchando por "el derecho" de los padres a decidir en qué centro matriculan a sus hijos.

La lectura en el Cristo de la Yedra -que es, además, uno de los centros que ve peligrar una de sus unidades de Infantil- contó con la presencia de la asesora jurídica de Escuelas Católicas de Andalucía, Dolores Abril, y del presidente provincial de esta patronal, Manuel Marchante. También asistió el concejal de Ciudadanos Raúl Fernández. ""¿Queréis que se cierre este colegio?", espetó Abril a los chicos, que contestaron con un sonoro no. También hubo tiempo para corear "sí se puede" y "me gusta mi cole, yo me quedo aquí".

En el Cristo de la Yedra hay 121 alumnos con necesidades educativas matriculados

Más allá de la algarabía con la que los 1.013 escolares matriculados en el centro vivieron el acto celebrado en el patio del colegio, entre los padres asistentes había preocupación. "Este es mi colegio y quería que mis hijas estudiaran aquí", afirmó una de las madres, Marta Muros, que reconoció que aunque la medida del cierre de una unidad de Infantil probablemente no le afecte -tiene una hija ya en el centro y otra que entrará el próximo curso en el primer año del segundo ciclo de Infantil-, "pero es una pena.... y la gente lo demanda".

Beatriz Rocha, madre y trabajadora en la escuela pública, aseguró que matriculó a sus hijos en este centro por "su apuesta por la integración". "Quiero que siga adelante y también defiendo a la pública".

Desde el centro, se incidió en la particularidad del Cristo de la Yedra, que cuenta con 121 alumnos con necesidades educativas, lo que, según la docente de Pedagogía Terapéutica Montse Moreno, supone que la ratio del centro no deba equipararse a la del resto de colegios de la zona.

Dolores Abril hizo hincapié en que la concertada "no existe porque nos hicieran un favor" y esgrimió que "tenemos el derecho constitucional", por lo que adelantó que se luchará para "que no se cierre ningún centro con demanda". A su vez, Manuel Marchante expuso el "apoyo" de Escuelas Católicas al resto de centros en los que se prevé la supresión de líneas. "Si los padres quieren llevar a sus hijos, tenemos que hacer lo posible para que esos colegios sigan abiertos".

El presidente del AMPA de las Mercedarias, Enrique Peregrina, incidió en que "queremos luchar" por este modelo. "No estamos en contra de la pública, pero no queremos que nos corten unidades".

Las movilizaciones de la concertada continuarán. El próximo martes está anunciada la entrega de firmas en la Delegación y el sábado 18 una concentración en la Fuente de las Batallas.

Entre los centros en los que Educación prevé suprimir unidades están Santa Cristina, Juan XXIII y Amor de Dios (ESO); y Cristo de la Yedra, La Purísima de Santa Fe, Santo Rosario de Motril, Casa Madre Ave María y Santa Micaela (Infantil).

Por su parte, el delegado de Educación, Germán González, se reunió esta semana con la Comisión de Conciertos Educativos, donde pidió "flexibilidad" a los responsables de los centros concertados ante "la inevitable realidad" de la bajada demográfica actual que "obliga a reducir el número de plazas escolares para los niños de tres años".