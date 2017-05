Un conductor atropella a un Policía Local que regulaba el tráfico

Un agente de la Policía Local de Granada resultó ayer herido leve tras ser atropellado por el conductor de un vehículo cuando se encontraba regulando el tráfico en la plaza Guitarrista Manuel Cano e informando de itinerarios alternativos para acceder a la Circunvalación, que estaba cortada por un accidente previo.

Los hechos se produjeron sobre las 15:30 horas del miércoles, cuando el ahora detenido, que conducía un BMW serie 1, se acercó al policía dándole un pequeño golpe con el retrovisor izquierdo. No le causó lesiones, y dada la "gran aglomeración de tráfico" que había en la zona, el agente le restó importancia y le siguió dando instrucciones para que continuara su marcha, aunque el conductor se negó exigiendo una ruta alternativa para llegar a su destino. A pesar de las explicaciones dadas por el agente, el conductor no se mostró conforme y empezó a "increpar" al agente diciéndole: "Yo no tengo que saber el camino". Debido "a la gran cantidad de tráfico y al observar que el conductor se encontraba muy exaltado", el agente se apartó un poco para facilitarle la incorporación, momento en el que el conductor aceleró llegando a atropellarlo.

El agente se quedó sobre el capó delantero y sufrió contusiones en ambas piernas. Un compañero acudió en su ayuda y arrestó al conductor.