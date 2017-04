Las conexiones por Andalucía oriental son "desgraciadas y tristes"

El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, califica las conexiones ferroviarias de Andalucía -sobre todo oriental- de "desgraciadas, tristes y mal resueltas" a pesar de que más de 1.100 empresas de esta comunidad autónoma exportan frutas y hortalizas a 102 países, con exportaciones de frutas y hortalizas que mueven más de 4.500 millones de euros, y que el 76% de ellas van a Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos e Italia. Por ello, a todas luces les vendría muy bien el Corredor Mediterráneo, que sería capaz de transportar estas mercancías en 48 o 72 horas y en las peores condiciones meteorológicas de manera segura.

Sin embargo, el futuro de esta infraestructura pinta bastante negro. En concreto, Amorós se muestra muy pesimista con la conexión Algeciras-Almería por el litoral granadino y, mientras que hace tan sólo año y medio creía que en 2018 ya podría estar el estudio de este ramal que pasaría por Motril, ahora dice que "ya me gustaría que la línea de la costa estuviera en 2030".

El potente sector hortofrutícola de la Costa, por tanto, sólo podrá soñar en los próximos 3 lustros -como mínimo- con el Corredor Mediterráneo, una infraestructura que sería capaz de enviar trenes de hasta 1.500 metros a 120 kilómetros por hora cada 30 minutos al corazón de Europa. Sólo de ese modo este transporte podría competir con la carretera.

El medio millón aproximado de toneladas procedentes de la Costa se suele sumar a los 3,3 que se cultivan en la extensa superficie de invernaderos de Almería, de los que 2,6 van a Europa a bordo de 150.000 camiones. Las empresas de ambos territorios comparten incluso costes y la vía de salida es la misma: la del Mediterráneo hacia Perpignan. Los productos reina bajo invernadero en las exportaciones granadinas son el tomate cherry o el pepino holandés, pero también destacan los subtropicales como el aguacate o el mango.

A pesar de que nadie duda de que el Corredor Mediterráneo es una opción que generaría riqueza y prosperidad a su paso, la demora está ahí. El presidente de Ferrmed se mostró muy molesto con unos retrasos que no entiende y relata que "en 2005 se nos dijo que el tramo Murcia-Almería estaría terminado en 2016, luego se trasladó la fecha de finalización a 2018 y lo último que hemos oído en boca del ministro Íñigo de la Serna es que será en 2023, algo que no nos parece de recibo. ¿No dicen que el Corredor Mediterráneo es una prioridad? Pues inviertan ustedes", señaló. "No hay derecho a que esta zona esté tan abandonada, aparte de que los puertos pierden oportunidades", dijo en clara referencia al Puerto de Motril, pero también al de Almería o Málaga.

Sin embargo, no se mostró confiado en una solución a corto plazo, pues se ha pasado de los 51.300 millones de inversión de la que habló el Gobierno hace unos años a 17.000, que es en lo que valora ahora el Ejecutivo central el Corredor Mediterráneo en su conjunto, por lo que el recorte es notorio.