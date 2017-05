"Yo confiaba en que mi excompañera y los técnicos hacían las cosas legales"

Los primeros concejales del Partido Popular que han prestado declaración como investigados por su supuesta participación, como miembros de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Granada, en la apertura de una discoteca en el Serrallo, Juan Antonio Fuentes y Fernando Egea, han derivado cualquier posible responsabilidad sobre el contenido de las votaciones en los técnicos del Ayuntamiento y en la que era edil de Urbanismo, Isabel Nieto: "Yo confiaba en que mi excompañera y los técnicos hacían las cosas legalmente", dijo Fuentes ante la jueza el pasado viernes.

Aunque la jueza había citado a ocho de los nueve concejales para el jueves y viernes de la semana pasada, solo ellos dos concluyeron su declaración. A partir de mañana se reanudan las comparecencias fijadas contra los investigados por un supuesto delito de prevaricación urbanística, aunque es probable que, al igual que lo ocurrido con los primeros ediles, la imputación se amplíe al delito de fraude en la contratación y las preguntas de la Fiscalía también vayan más allá de la participación de estos concejales en una junta de gobierno de julio de 2012, en la que se aprobó el cambio de horarios que facilitaba el funcionamiento de la discoteca, frente a los usos iniciales pensados para un parque infantil.

La fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, sorprendió a los dos únicos investigados que declararon el pasado viernes al preguntarles por su participación en todas las votaciones que permitieron la apertura de la sala de fiestas o su posterior supuesto intento de legalización urbanística. Esta indagación abre el caso a todo el ámbito del pleno municipal, pues la fiscal incidió especialmente en preguntar a los investigados por distintas votaciones de este órgano municipal, incluso a finales de 2014, cuando ya era conocida públicamente, incluso por los medios de comunicación, la investigación judicial que se había abierto sobre el caso Serrallo. "¿Eso no le hizo plantearse que podía estar ocurriendo algo no correcto?", preguntó la fiscal en estos y parecidos términos a ambos concejales.

Los dos insistieron también en explicar que no conocían los expedientes que votaban, tanto en junta de gobierno como en pleno, porque confiaban que al llegar hasta allí ya debían de haber pasado los filtros de legalidad y además estaban avalados por la concejal del área de Urbanismo, Isabel Nieto, que hacía la propuesta para su aprobación.

"Mi valoración de qué técnico lleva razón o que la actuación de mi excompañera, la señora Nieto, era acertada o no, no me corresponde a mí decirla, sino a su señoría", expuso Juan Antonio Fuentes, que aún es concejal del PP en el Ayuntamiento, aunque ahora en la oposición.

Fernando Egea, al ser cuestionado por las votaciones de pleno a favor de la discoteca cuando ya era conocida la investigación y los mandamientos de la Junta de Andalucía de revisar licencias, dijo que por aquellos días ellos "escuchaban" a la concejal de Urbanismo habitualmente dar explicaciones en los medios de comunicación al respecto y él entendió que "era suficiente porque ella era la que conocía el tema".

Respecto a su participación en la junta de gobierno de julio de 2012, por la que inicialmente fue citado al Juzgado, Fuentes dijo que no es "especialista en materia urbanística". La jueza de Instrucción 2 que le tomaba declaración le preguntó en este punto si en esa reunión Nieto se daba alguna explicación, aunque sea breve, de lo que se iba a votar; a lo que el edil respondió que no, porque la sesión comenzaba a las 7 de la tarde y finalizaba un cuarto de hora más tarde, tiempo en el que se votaban los más de 80 puntos.

La magistrada, que les recordó su responsabilidad en el voto, también preguntó por la posibilidad que tenían de estudiar cada uno los expedientes, a lo que Fuentes respondió que el orden del día solo era conocido un día antes, por lo que "no había tiempo".

Los concejales se negaron a contestar al resto de acusaciones, particular y popular, quienes plantearon preguntas sobre la participación del exalcalde Torres Hurtado o las relaciones de los hijos de varios investigados con el empresario García Arrabal. Ambos negaron tener relación con este promotor o haber recibido la consigna de favorecerlo.

Por la ampliación del ámbito de la investigación a otras votaciones del pleno, la abogada de Francisco Ledesma pidió que la declaración se pospusiera a hoy, día en el que también coincidirá con la edil popular María Francés, la secretaria y el interventor del Ayuntamiento. Los ediles cuya declaración fue suspendida el jueves pasado por un fallo informático volverán al juzgado el próximo 22.