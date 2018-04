Un conflicto con la empresa amenaza ahora la reapertura del Arqueológico

Una serie de desavenencias entre la empresa encargada del proyecto museográfico del Arqueológico y el equipo de dirección de las obras amenazan la reapertura parcial del Arqueológico. Los desacuerdos entre Imago Industria del Ocio S.L y el arquitecto se suman ahora a los múltiples retrasos de la ejecución del proyecto museográfico, que debía finalizar el pasado 15 de marzo. El arquitecto, aseguran fuentes cercanas al Arqueológico, "no está conforme, por ejemplo, con algunos de los capiteles y soportes colocados por la empresa porque no están en el plano". La Subdelegación de Gobierno considera, no obstante, que las obras "van bien" y que por ahora "no tienen constancia de ningún nuevo retraso".

La reapertura parcial del Museo Arqueológico no debería pasar de "la semana del Corpus, que este año se celebra a finales de mayo", señaló ayer el delegado de Cultura de la Junta, Guillermo Quero, durante la presentación de la muestra Miradas del 83. De lo contrario, reconoció Quero, "habría un problema entre la empresa y el arquitecto en cuanto a algo que se haya rematado mal".

El Gobierno adjudicó el proyecto museográfico del Arqueológico en octubre del año pasado a Imago Industria del Ocio S.L., una joven empresa baezana que ya había trabajado en la primera fase de las obras, que correspondía con el acondicionamiento el vestíbulo y la planta baja de casa de Castril. La tarea de dotar de contenido al inmueble costaba 109.281 euros -97.526,67 sin IVA- y se ejecutaría en un plazo de tres meses, es decir, a mediados de enero, según los pliegos de licitación.

El proyecto museográfico consiste, a grandes rasgos, en el montaje de las vitrinas y toda la infraestructura expositiva necesaria para alojar las piezas de la futura exposición. El proceso incluye también el diseño de infografías y documentación explicativa destinada a enriquecer las visitas, así como la colocación de las obras que formarán parte de la muestra.

Sin embargo, los trabajos, a cargo de la Gerencia de Infraestructura, correspondiente al Ministerio de Cultura -propietario de la casa de Castril-, comenzaron con unas semanas de retraso respecto a la fecha inicialmente prevista, lo que impidió a la empresa finalizarla a tiempo. De hecho las obras fueron recepcionadas con casi dos meses de retraso debido a "problemas burocráticos", según fuentes cercanas al Arqueológico, por lo que la museografía estaba al 50% a mediados de febrero.

Ahora mismo, la empresa, que está contratada por el Ministerio de Cultura, "sigue con el montaje", declaró ayer Quero. "Tanto los técnicos de la Delegación de Cultura y arquitecto encargado de la obra están revisando, con el montaje. Ya hay piezas. Se está rematando las cuestiones que el arquitecto entiende que se pueden hacer mejor", detalló el delegado de Cultura de la Junta.

La reapertura parcial del Arqueológico, que lleva ochos cerrado, depende ahora de que empresa y arquitecto se pongan de acuerdo para que el proyecto museográfico finalice. Después, se tendrían que recepcionar el total de las obras que conforman la primera exposición, en la que se podrá ver el diente del primer homínido de Europa encontrado en Orce o las sandalias y las diademas de la Cueva de la Carigüela, entre otras piezas.