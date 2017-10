El mayor congreso médico del país dejará en Granada más de 8 millones

La capital está de enhorabuena. Desde ayer más de 4.500 médicos participan en el mayor congreso sanitario del país. Durante cuatro días, Granada será el centro de la formación y debate médico de la Atención Primaria de España. Pero no se puede dejar a un lado una importante versión: la riqueza y el impacto que generará en Granada, que vuelve a acoger un congreso de alta capacidad después de que con la crisis la capital perdiera impacto como destino de congresos, también lastrada por el déficit de comunicaciones y el aislamiento ferroviario, que repercute en la elección de Granada para eventos por la dificultad de llegada. Con todo, la mayoría de los participantes han llegado a la capital con la opción combinada de tren más autobús, lo que ha alargado los tiempos de traslado pero no ha reducido la presencia de congresistas.

En los dos últimos años Granada ha comenzado a despertar como destino de Congresos, una tendencia que ahora recibe el espaldarazo con este gran congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Semergen.

Granada perdió atracción durante la crisis, también por el aislamiento ferroviario

Según informaron ayer durante la presentación del congreso, la reunión médica cuenta con más de 4.500 congresistas -un récord de asistencia de todos los encuentros científicos realizados hasta ahora por la sociedad decana de la medicina de familia en España-, que unidas al comité organizador, acompañantes y expositores, suman casi 8.000 personas llegadas a Granada con la organización de este evento. "Generaremos un impacto económico de entre 7 y 8 millones de euros para Granada", detalló el presidente de Semergen, José Luis Llisterri, que reivindicó el papel de los congresos médicos y la generación de riqueza que conllevan para las ciudades. "Tenemos impacto científico pero también económico, por lo que pedimos coherencia política para que los congresos sean calificados actividades de formación y en ningún caso tributen".

Así, el congreso tendrá un gran impacto no sólo en plazas hoteleras ocupadas para el alojamiento de los visitantes sino también en transporte, restauración, comercio... Porque durante estos cuatro días, estas miles de personas vivirán en Granada generando gasto, considerado además de nivel adquisitivo elevado.

Según el secretario general de la Federación de Hostelería de Granada, Antonio García, "el congreso va a tener un gran impacto, no solo en alojamiento sino en un sentido amplio. Es un impacto que no tiene precio". Y es que aunque los congresos no suelen dejar mucho tiempo libre -y este está repleto de actividades y formación con más de 4.300 comunicaciones y más de 160 actividades científicas- "los asistentes se convierten en prescriptores del destino, vienen a trabajar y no tienen tiempo suficiente para ver la ciudad, así que una buena parte va a repetir", convirtiéndose en el futuro en turistas propios que genere la ciudad.

Este congreso, además de por sus dimensiones, será importante por la modernización que conlleva, por ejemplo, según explicó el presidente del Comité Organizador, Manuel Jiménez, la reducción del papel utilizado en el mismo -apostando para ello por los contenidos en su aplicación móvil- y el estudio de la huella de carbono de los desplazamientos de los congresistas. Así, se harán recomendaciones para bajar las emisiones en otros congresos que se generen con el traslado de los congresistas. Lo harán los ambientólogos Manuel Alonso Cortés y Alberto Molinero García. Una de las mesas tratará sobre los efectos de los cambios del Medio Ambiente en la salud, un fenómeno de actualidad con el cambio climático.

También dejarán su huella verde en Granada ya que se va a realizar una plantación de árboles en la dehesa de la Alhambra. Por otro lado, será un congreso interactivo con la ciudad ya que en la explanada del Palacio de Congresos se van a realizar talleres formativos, mindfulness o información sobre deshabituación tabáquica. Habrá también acciones en los colegios para informar a los niños sobre enfermedades neurodegenerativas.