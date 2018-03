El congreso nacional del PP: última parada para el candidato a la Alcaldía

Mariano Rajoy cruza Despeñaperros el próximo fin de semana para asistir a un acto en Marbella y, entre la Semana Santa y la Feria, los días 6,7 y 8 de abril, presidirá en Sevilla la convención nacional de los populares. Será aquí donde se darán a conocer a los alcaldables de todas las capitales de provincia y, salvo sorpresa mayúscula de última hora, el de Sebastián Pérez como candidato en Granada. En este congreso se dará respuesta a la gran incógnita del PP en la capital desde que el exalcalde Torres Hurtado tuvo que dimitir y el socialista Francisco Cuenca tomara el mando en la plaza del Carmen. En un escenario de máxima volatibilidad, con el ascenso de Ciudadanos en Andalucía que la sitúa como segunda fuerza política en intención de voto, la situación en la capital también tiene una gran interrogante tras una encuesta realizada por Ondaluz en la que el PP registraría los peores resultados de su historia bajando hasta los siete concejales. En este escenario, y tras la encuesta demoscópica que encargó el partido el pasado mes de octubre, Sebastián Pérez será el que tenga que luchar contra los elementos para recuperar la Alcaldía que arrebató al PP la explosión del caso Nazarí, que se cobró su cabeza en el Ayuntamiento, condición sine quanon que puso Torres Hurtado para dejar el Ayuntamiento.

A favor de Sebastián Pérez ha jugado su papel hegemónico como presidente provincial del partido tras las primarias del pasado mes de abril, que ganó con holgura a Juan García Montero aunque este congreso se dirimirá finalmente en los juzgados el próximo mes de julio. Aunque la decisión corresponde a Génova y a Mariano Rajoy en última instancia, Sebastián Pérez también ha contado en este proceso con el intangible de su cercanía a Luis Salvador, portavoz provincial de Ciudadanos. Aunque siempre han insistido en que su relación no va más allá de la cordialidad, Salvador le echó un capote en las primarias de los populares 'escenificando' una rueda de prensa conjunta que sirvió a Pérez para hacer tambalear la Alcaldía de Cuenca poniendo sobre la mesa una hipotética moción de censura que, finalmente, no se llevará cabo. El propio Pérez confirmó en su momento que Rocío Díaz sería la candidata "al cien por cien" en el caso de que prosperara una moción de censura contra el alcalde y la concejal popular llegara a la Alcaldía antes de la convocatoria electoral. Pero este escenario ya está descartado, toda vez que en mayo expira el plazo para presentar la moción y los seis concejales imputados en el caso Serrallo continúan en el grupo popular, lo que hace que Cs no se plantee dar este paso bajo ningún concepto.

Y Salvador, que aceptó a 'regañadientes' en 2015 apoyar a Torres Hurtado para que comenzara su cuarto mandato, será el socio más buscado el día después de las elecciones de 2019 para poder formar gobierno. Esta rueda de prensa era también un mensaje al presidente de PP-A, Juanma Moreno, ya que Salvador disputará a Juan Marín ser el candidato de Cs para las autonómicas y sería un comodín en la manga en el caso de que la aritmética ofreciese la posibilidad de un pacto entre los populares y la formación naranja para asaltar San Telmo.

La encuesta demoscópica del PP recogía los nombres de Sebastián Pérez, Rocío Díaz y Luis González, aunque también han ido apareciendo otros nombres en las quinielas como los de la parlamentaria Marifrán Carazo y el subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, que en su momento declinó que su nombre estuviera en la terna de candidatos aunque un sector del partido lo vería como un candidato idóneo porque no se ha 'quemado' en ninguna de las polémicas que han sacudido al partido en los últimos tiempos.

En el tablero político del PP estuvo sobre la mesa la posibilidad de buscar este perfil de candidato y que Pérez pudiera optar a presidir de nuevo la Diputación que se le escapó en 2015 por apenas 1.000 votos. Sin embargo, el posible ascenso de Cs en la provincia también pone más difícil esta posibilidad y, en todo caso, el presidente del PP siempre ha manifestado que una de sus grandes ilusiones es la de ser alcalde de su ciudad. De hecho, nunca rehuyó esta posibilidad y, lejos de descartarla, subrayó siempre que fue preguntado que estaba a disposición de su partido; que es lo que dice cualquier político que aspira a un puesto.