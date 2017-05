"Hemos conseguido recuperar la esencia fundamental de la fiesta"

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, y la concejal de Protección Ciudadana y Turismo, Raquel Ruz, valoraron ayer muy positivamente el transcurso de la celebración del día de la Cruz. Eso, a pesar de que numerosos vecinos criticaron los focos de suciedad que provocó la celebración que reunió a miles de jóvenes en torno a litronas de cerveza y vino de verano en distintos puntos de la capital como el Albaicín, el Realejo o el casco histórico. "Fue un éxito para todos los granadinos. Hay que felicitar que Granada se echara a la calle y recuperara la esencia fundamental de las Cruces, una fiesta que estaba venida a menos y que ha cogido una vitalidad muy importante", declaró ayer Cuenca muy satisfecho con el transcurso de la celebración que se llevó a cabo sin incidentes graves. Sí es cierto que la afluencia masiva de personas obligó, tal y como detalló la concejal de Protección Ciudadana, Raquel Ruz, al corte del tráfico según lo que se había previsto. "En principio no queríamos cortarlo para que no se viera afectado el transporte público y que la gente pudiera acceder al centro", reveló la edil que no obstante y ante la gran afluencia de participantes no tuvieron otro remedio que cortarlo. "Fueron cortes intermitentes, se cortó calle Ganivet, San Matías, Reyes Católicos... lo que refleja la gran cantidad de asistentes".

Respecto a la seguridad, la fiesta transcurrió "bastante bien" a juicio de la edil. "La gente se ha comportado fantásticamente, es cierto que algunas personas aisladamente realizaron microbotellones en algunos puntos de la ciudad que se controlaron por Policía Local", remarcó Ruz quien reconoció que se tuvo que restringir el acceso a Plaza Larga así como desalojar el Mirador de San Nicolás o el Huerto del Carlos donde se crearon auténticos tapones humanos. "Es normal que haya incidentes leves en un día de fiesta popular en el que la gente se echó masivamente a la calle", apostilló la edil quien aplaudió la labor "encomiable de la Policía Local y Nacional y de Protección Civil". En cuanto a las sanciones, Ruz detalló "estar a la espera" del balance policial. "Me consta que hubo denuncias por botellón", destacó. No obstante, todavía no dispone del informe que detalla las sanciones.