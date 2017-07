La nueva consejera de Salud garantiza en el Parlamento los plazos de la 'desfusión'

La consejera de Salud, Marina Álvarez, que sustituyó hace unas semanas en el cargo a Aquilino Alonso, se pronunció ayer por primera vez en el Parlamento sobre la situación sanitaria de Granada y aseguró que todas las actuaciones para dar respuesta al nuevo modelo hospitalario, con dos áreas diferenciadas, se están llevando a cabo bajo las premisas de garantizar "la seguridad de los pacientes y los derechos de los profesionales". Asimismo, reafirmó que se siguen cumpliendo los plazos acordados tanto en lo que se refiere a separación y traslados de unidades, infraestructuras y equipamiento y redistribución de los profesionales.

De este modo, y según detalló Álvarez en respuesta a una pregunta formulada al respecto por el PP, se ha elaborado el Plan Funcional para la ordenación de la cartera de servicios de los hospitales Virgen de las Nieves y Campus y se ha establecido el cronograma de traslado para las especialidades que no requieren obras. De hecho, ya se están realizando dichos traslados. Además, se han licitado los expedientes de Acuerdo Marco de obras para las especialidades que lo requieren.

La titular de Salud detalló lo que ya se ha hecho y lo que está pendiente de realizar

Ya están separadas Urología, Medicina Nuclear, Cirugía General, Oncología Radioterápica, Endocrinología, Reumatología y Otorrinolaringología, ya que no han requerido reformas para sus traslados. Conforme vayan finalizando las obras y la puesta en marcha de los equipamientos necesarios, se irán trasladando a su ubicación definitiva especialidades como cirugía maxilofacial, neurocirugía y cirugía plástica (que se trasladarán del Campus al Hospital de Trauma), así como parte de trauma, rehabilitación, UCI, neurofisiología y neurología (que estarán en ambos hospitales). Estos traslados permitirán liberar espacios en el Hospital del Campus que serán ocupados por digestivo, cardiología, medicina interna, neumología, oftalmología y farmacia.

También se trasladará del San Cecilio al Campus, una vez concluyan las obras de adecuación, obstetricia, ginecología y pediatría. Asimismo, este mes comenzará la separación de nefrología. Las urgencias se están reorganizando progresivamente en función del traslado de las especialidades. Y hemodiálisis se trasladará del Campus al Virgen de las Nieves una vez terminen las obras (previsto para noviembre).

El diputado popular Rafael Valero afirmó que los predecesores de Marina Álvarez "no han cultivado un clima de confianza y motivación hacia los profesionales", sino "medidas en contra del clamor social como la fusión", un asunto ante el que el Gobierno "rectificó pero lo hizo tarde y mal". "No les voy a pedir otra vez fechas porque no las cumplirán, pero exigiré que se tomen decisiones inmediatas para que Granada recupere cuanto antes los dos hospitales completos que prometieron". "Estamos cansado del maltrato hacia la sanidad granadina", afirma el diputado popular, que señaló que la "'desfusión' no va a mejor".