El consumo moderado de cerveza ayuda a reducir la mortalidad

La ingesta moderada de cerveza durante las principales comidas podría proteger el sistema cardiovascular por su alto contenido en polifenoles. Así comenzó ayer su ponencia en el congreso nacional de Semergen que se celebra estos días en Granada el doctor Ramón Estruch, consultor senior del servicio de Medicina Interna del Hospital Clínic de Barcelona, quien presentó el estudio Prevención con Dieta Mediterránea (Predimed), en el que se aborda el efecto de la dieta mediterránea junto con el consumo moderado de bebidas fermentadas en la salud cardiovascular.

El doctor Estruch señaló que el estudio Predimed concluye que los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea se consiguen a través de la mezcla de alimentos, por lo que es importante centrarse en patrones de alimentación y no en productos específicos. De esta forma, la dieta mediterránea incluye una alimentación variada en la que predomina el consumo de verduras, frutas, legumbres y hortalizas, así como cereales integrales, pescado, carnes blancas, frutos secos y aceite de oliva.

Asimismo, señaló, la inclusión en la dieta de un consumo moderado de bebidas fermentadas, como la cerveza -siempre en adultos sanos-, mejora el perfil lipídico y favorece la absorción de polifenoles, un tipo de antioxidantes presentes en las bebidas fermentadas y otros alimentos de origen vegetal. Igualmente, hizo hincapié en la importancia del consumo de bebidas fermentadas, si bien añadió que para obtener efectos positivos para la salud será necesario seguir un patrón de consumo regular y moderado, siempre acompañado de alimentos. Por el contrario, un consumo irregular y excesivo de este tipo de bebidas, tendría efectos opuestos.

Así, el doctor advirtió de los riesgos de la ingesta abusiva de bebidas alcohólicas y puntualizó que, aunque el consumo semanal se mantenga en los límites del consumo moderado, si éste se realiza de forma localizada durante el fin de semana, los beneficios para la salud de las bebidas fermentadas desaparecerían, aumentando el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades asociadas al consumo excesivo de alcohol.

Teniendo en cuenta que dependerá de cada persona lo que se considera o no consumo moderado, Estruch señaló que este consiste en la ingesta de entre una y dos cañas al día en el caso de las mujeres -no más de 15 gramos de alcohol- y entre dos y tres cañas para los hombres -no más de 30 gramos-.