El control para evitar la reventa, responsabilidad de las agencias

Quien puede poner en conocimiento de las autoridades judiciales y de los tribunales la reventa de entradas de la Alhambra entre agencias autorizadas son quienes lo padecen. Es decir, las propias agencias. Así lo reiteró ayer el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, que aseguró que "si hay un uso indebido" de las entradas que el Patronato adjudica a los operadores, la responsabilidad no es del Patronato, sino que "son quienes tienen conocimiento de ello los responsables" de transmitírselo a las autoridades. "El control pertenece a quienes las reciben", remarcó, dejando claro que la Alhambra ha hecho un gran "esfuerzo" por modernizar el sistema de ventas y asignación de entradas, tanto individuales como de turismo organizado.

El director del Patronato de la Alhambra, Reynaldo Fernández, recordó que el organismo no puede poner coto a las agencias que solicitan el alta como operadores autorizados de turismo organizado si cumplen los requisitos y tienen los papeles en regla. Por mucho que sean de nueva creación, el Patronato debe realizar el reparto "con total transparencia" y atendiendo todas las peticiones. "No podemos prohibir que pidan entradas, ni a empresas ni a particulares", detalló Fernández, recordando que "la Alhambra trabaja con agencias de todo el mundo" y que no puede hacerse responsable de lo que hagan.

En cualquier caso, el consejero de Cultura dejó claro que "la mayoría de las agencias cumplen escrupulosamente con su deber y hacen un uso correcto y responsable" de las entradas que les adjudica el Patronato.

En ese sentido, el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Trinitario Betoret, pidió que "no se criminalice" a todo el sector por el comportamiento irregular de unos pocos, y recordó que hay que dar tiempo para que el nuevo sistema se asiente. Además, respaldó a la Alhambra y a Cultura confirmando que "quien hace ese uso fraudulento es el máximo responsable" y garantizando que los empresarios del sector seguirán trabajando codo con codo con el Patronato de la Alhambra para solucionar este problema, que "daña la imagen del monumento" y del destino.

Las agencias mantendrán mañana un encuentro con el Patronato para seguir avanzando en las posibles mejoras del sistema de asignación, que eviten a su vez la reventa de entradas entre operadores a precios que pueden triplicar la tarifa de partida.