Los controladores de la LAC se reducirán entre un 40 y un 50%

La subida de tarifas irá acompañada de un par de medidas más. Después de tocarle el bolsillo al pasajero el equipo de gobierno continuará por la infinidad de revisores que controlan los pagos en la LAC. La responsable municipal de Movilidad anunció ayer que van a iniciar una investigación para aclarar el proceso de selección de los revisores. "No es lo mismo un controlador que ha pasado su proceso de selección, que viene de la bolsa de trabajo de Rober que quien no ha pasado por este proceso", manifestó Ruz, quien no ocultó que se llevará a cabo una reducción en el número de revisores que oscilará entre el 40 y el 50%.

Los ajustes seguirán por las líneas de autobuses que se solapen con el Metro. Aquellas que coincidan con el trazado del Metropolitano se irán reduciendo paulatinamente. "Los viajeros tendrán que adaptarse al nuevo sistema así que esa reestructuración de líneas se hará progresivamente de aquí a final de año", añadió la responsable de Movilidad. Unos ajustes que, económicamente, se perciben insuficientes teniendo en cuenta que, además, hay que empezar a renovar la flota de autobuses y que hay cuatro sentencias que obligan a la capital a equiparar a los más de 50 trabajadores de Alhambra Bus a los empleados de Rober. Hay, además, un mandato del pleno municipal para poner en marcha el bonos social para desempleados. "Existen una serie de medidas que la sentencia me hace inviable poder afrontar en este 2017 si no es con esa subida de tarifas que me dé cierto balón de oxígeno", declaró la concejal.