Una controvertida cumbre granadina en Antequera

El ministro de Fomento llegó a Antequera con un as en la manga ante la previsión de que los representantes del PSOE le reclamaran un compromiso en firme con el soterramiento del AVE en Granada. Así, anunció que el Ministerio ha mandado este proyecto a información publica en el boletín de la Comisión Europea, el primero de los pasos para poder favorecer la integración del ferrocarril en Granada. "Esto nos permitirá acortar el trámite de información publica de 52 a 36 días para poder licitar,", señaló De la Serna, para trasladar a continuación a Junta y Ayuntamiento la "lealtad" del Ministerio de Fomento para cerrar un proyecto de soterramiento " razonable" evitando proyectos "que al final generen confusión porque parten de datos y premisas que no es posible acometer desde la financiación pública", afirmó criticando veladamente el plan presentado por el Ayuntamiento el pasado mes de julio.

Por su parte, la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, tildó de "desfachatez" la citación en Antequera para verificar el inicio de las pruebas de comportamiento de la infraestructura de la línea de alta velocidad. García señaló por la mañana en un encuentro con los medios que, partiendo de la base de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tendría que haberse desplazado a Granada, la Junta reclama datos fiables sobre "cuándo" va a llegar a la provincia de Granada "el AVE de verdad" y el "cronograma" previsto para la reconexión ferroviaria, una vez que se han concluido las obras "según el Ministerio", si bien "los datos y las fotos indican otra cosa bien distinta". En la misma línea se pronunció el alcalde, Francisco Cuenca, quien aseguró que el ministro Íñigo de la Serna tendría que haber visitado Granada para "demostrar" que está "cumpliendo con un compromiso" para la reconexión ferroviaria. Cuenca señaló que los casi mil días de aislamiento ferroviario han supuesto un "daño" económico y social "derivado de las decisiones erróneas que tomaron desde el Ministerio en su momento".

Marea Amarilla que aglutina a colectivos sociales y vecinales en defensa del ferrocarril y del AVE soterrado en Granada, declinó la invitación para acudir a Antequera. "Para mostrar un mínimo de dignidad la instituciones granadinas deberían haber rechazado ese encuentro en Antequera y no dejar que el ministro siga agraviando a nuestra provincia y ciudad, a la que mantiene casi mil días incomunicada por ferrocarril", señaló el colectivo, que también criticó también se preguntó cómo es posible que De la Serna tenga "el descaro" de no venir a Granada "a dar la cara". "Granada no puede seguir aplaudiendo a un ministro que lleva años riéndose de todos los granadinos", concluyeron.