Las criptomonedas, un sistema de inversión rentable e interesante

Gracias a las criptomonedas, en la actualidad tenemos una alternativa de inversión muy interesante que además se diferencia considerablemente del resto fundamentalmente en cuanto a inversión se refiere, y es que se trata de una opción que cada mes aumenta su rentabilidad, además de que estamos ante una inversión que a priori se presenta con mayor seguridad.

Las ventajas de invertir en criptomonedas

Las criptomonedas son una serie de monedas digitales a través de las cuales podemos obtener múltiples posibilidades que van, desde transformar nuestros ahorros, hasta incluso tener a nuestra disposición un sistema de inversión muy rentable y que hasta la fecha ha dado muchos beneficios a aquellas personas que han invertido o trabajado para obtenerlas.

Básicamente estaríamos hablando de un método de pago diferente debido a que no está avalado por ningún país, sino que pertenece a toda la comunidad de internet.

Algunas de las principales ventajas de las criptomonedas son el hecho de que hablamos de una moneda global, de manera que no se rige por la política ni existen barreras geográficas. De esta forma queda fuera del conocido sistema fiduciario, es decir, su valor no va a depender de un banco central, gracias a lo cual no se puede crear deuda con ella.

Hablamos de una moneda muy divisible con la que se pueden realizar transacciones en tiempo real, ya que suelen tardar menos de una hora. Dichas transacciones no son reversibles, es decir, una vez que se realiza el pago no se puede recuperar. Sin embargo existen servicios los cuales se encargan de la custodia del bitcoin a la espera de que el acuerdo haya finalizado, es decir, la otra parte haya recibido lo comprado, ya sea un producto o un servicio.

Gracias a sus características, hablamos de una moneda que no se puede falsificar, además de que no existe ningún órgano regulador, es decir, no hay nadie que decida el destino de la moneda, contando con otra ventaja también interesante que es el anonimato a la hora de realizar los pagos, algo que beneficia a aquellos países que sufren las dictaduras.

También hablamos de una moneda que requiere menos costes de transacción y garantiza una gran seguridad gracias a que la podemos guardar en diversas localizaciones a la vez, contando en todo momento con la máxima transparencia a la vez de que apenas se necesita espacio para guardarla, es decir, hablamos de una moneda que puede introducirse tranquilamente en un lápiz de memoria USB, independientemente de la cantidad que tengamos.

En definitiva, como podemos observar, las criptomonedas nos ofrecen un montón de ventajas muy interesantes por las que vale mucho la pena tenerlas en cuenta, así que ya sabéis, es el momento perfecto para plantearos comprar bitcoin cash y de esta manera poder tener una mayor seguridad e independencia económica que os puede ayudar a mantener vuestro nivel económico, incluso pese a las malas gestiones económicas de los países.

Algunas de las criptomonedas más interesantes

Lo cierto es que, tras la creación del bitcoin por allá por el año 2009, muchas son las nuevas criptomonedas que han ido apareciendo en todo este tiempo, y en ese sentido es importante tener en cuenta que no podemos decantarnos ni considerar más importantes a unas que a otras, ya que cada una tiene sus características, por lo que pueden ser más apropiadas en función del tipo de inversión o minado que queramos realizar.

Sin embargo, algunas de las criptomonedas más populares junto al bitcoin son el etherum, el litecoin, el ripple, el dash, el NEM, el etherum classic y el monero, pero os recordamos que, en el caso de que queráis realizar una inversión, lo importante es que aprendáis un poco más acerca de cada una de ellas, de forma que tendréis a vuestra disposición algunas posibilidades muy interesantes que estamos totalmente convencidos de que se van a adaptar al tipo de inversión que queréis realizar.