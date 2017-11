La crisis de Vamos Granada aboca al partido a una bicefalia

Los concejales Luis de Haro y Pilar Rivas han dejado de pertenecer oficialmente a Vamos Granada, pero todavía sigue sin estar claro si en el próximo pleno será Marta Gutiérrez la que ejerza como portavoz de la formación, puesto del que fue desbancada por la decisión de los que, por ahora y hasta que no se pronuncie de nuevo el secretario del Ayuntamiento, siguen representando a la confluencia de izquierdas en el Consistorio. Marta Gutiérrez sostiene que el próximo viernes, tanto Luis de Haro como Pilar Rivas deberían figurar en el pleno como concejales no adscritos y que el Ayuntamiento "no tiene competencias" para mantenerlos como ediles de Vamos Granada. "La Ley Antitransfuguismo es clara en este sentido y la decisión última sobre estos dos concejales corresponde únicamente a su partido", señaló la portavoz de Vamos Granada hasta el "golpe de mano" del pasado mes de julio, que supuso que Pilar Rivas pasara a ser la cara visible del partido en el Ayuntamiento.

Luis de Haro reconoce abiertamente que no pertenece a Vamos Granada y recalca que se trata de un partido instrumental que nació para las elecciones de 2015 y que tenía su fecha de caducidad para antes de la convocatoria electoral de 2019. Pero una vez que Vamos Granada se constituyó en grupo político comenzó una guerra soterrada que, este caso, continuará en los tribunales después de que el secretario del Ayuntamiento rechazara la petición de Vamos Granada de reconocerlo como concejal no adscrito apelando a una sentencia de 1983, según fuentes de la formación. En este escenario, es más que probable que el exjefe superior de Policía en Andalucía Oriental acabe la legislatura sin moverse de bancada, aunque en lo más crudo de la crisis llegó a presentar una querella contra la Mesa de Coordinación de Vamos Granada, después de que este órgano pusiera una interrogante sobre la gestión de De Haro de la asignación de 4.000 euros en la Diputación provincial. Pilar Rivas sí pertenecía a la Mesa de Coordinación de la formación y el expediente abierto culminó esta semana con la expulsión de la formación tras asumir la portavocía "a espaldas" del partido. Declarada como "tránsfuga", el desencadenante final fue la negativa a reprobar al alcalde en el pleno extraordinario del pasado viernes, en contra de lo decidido por la asamblea de inscritos con un 84% de los votos, además de despedir a dos trabajadores del grupo municipal, uno de ellos perteneciente a Equo, uno de los partidos que confluyeron con Podemos para las municipales de 2015.

En este tiempo se han dado paradojas como que Luis de Haro mandase notas de prensa anunciando querellas contra Vamos Granada remitidas desde el correo de la formación en la Diputación, donde ejerce como diputado provincial del partido. Por su parte, Marta Gutiérrez también comenzó a usar el altavoz de Podemos Granada para ejercer la labor de oposición que quedó recortada con el acuerdo entre De Haro y Rivas para cambiar la portavocía. Hasta que el secretario del Ayuntamiento no diga lo contrario, Vamos Granada tiene dos portavocías, la reconocida oficialmente por la dirección y la 'de facto' que ejerce aún Pilar Rivas.