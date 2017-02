La crisis deja paso al diseño del mapa sanitario "consensuado"

El consejero de Salud, Aquilino Alonso, visitó ayer Granada por primera vez tras la firma del acuerdo para instaurar dos hospitales completos en la capital. Lo hizo para presidir las VII Jornadas Multidisciplinares de Diabetes, Endrocrinología y Nutrición Clínica celebradas en el Hotel Nevada Palace. En su intervención, el consejero mostró su auténtica satisfacción por el consenso logrado tras más de siete meses de crisis sanitaria.

"Estamos muy satisfechos de haber firmado un acuerdo que recoge seis puntos. Desde el primero hasta el último ya estamos trabajando para cumplirlo", destacó Aquilino quien estimó que el proceso se prolongará entre cuatro y seis semanas y contará con todas las voces necesarias para alcanzar el máximo consenso. "Es un acuerdo donde queremos que todo el mundo se sume, va bien, estamos satisfechos y creo que el objetivo de todas las partes es ponerlo en marcha lo más rápido posible".

Respecto a la derogación de la fusión hospitalaria, Alonso destacó que ayer se iba a debatir este aspecto durante la Mesa Sectorial celebrada en Sevilla. En este sentido, avanzó que una vez se redacte el documento tendrá que pasar por el Consejo Consultivo puesto que es una orden que cambia la organización sanitaria de la provincia. Después, será él mismo quien apruebe la orden.

En cuanto al coste que pueda suponer reorganizar el mapa sanitario de Granada después de haber adaptado Traumatología como el Maternal, Alonso detalló que, en estos momentos, no se conoce esta cifra. No obstante consideró que el coste de las decisiones no será muy alto teniendo en cuenta que se trata de distribuir los servicios en "edificios que ya existen, consultas que pueden adaptarse, o quirófanos que son válidos para ejercer cualquier actividad". Sobre esto, añadió que uno de los principios que se recogen en el acuerdo es "garantizar la dotación presupuestaria para hacer esas modificaciones". La tarea no será fácil. Por delante queda concretar cómo se rediseña el mapa sanitario, el personal que cubrirá este nuevo escenario así como los traslados de profesionales para cubrir las dos áreas sanitarias que la provincia ha solicitado.