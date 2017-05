"He cubierto mi etapa en el PSOE de la capital"

-¿Fue al mitin de Susana Díaz en Granada el pasado martes?

-Claro que sí, aunque no participé en el acto.

-Dijo en su momento que, si le invitaban a hablar, le diría a la presidenta de la Junta que no debería presentarse...

-En mi calidad de secretario general he estado en los actos de los cuatro candidatos que han solicitado venir a la agrupación de Granada. Presenté a Patxi López, a Pedro Sánchez, organicé el acto del granadino Manuel Pérez que tuvo poca afluencia de público y disolvimos rápidamente...

-¿Cuántos afiliados acudieron a este acto?

-En torno a cinco. También estuve en el de Susana Díaz porque es lo menos que puede hacer un socialista cuando un compañero que quiere ser secretario general visita tu ciudad. Lo que lamento es que en los actos del resto de candidatos no haya pasado igual, porque es una falta de educación. Teresa Jiménez, como afiliada, puede ir donde quiera, pero como secretaria general tendría que haber estado con el resto de candidaturas.

-El alcalde Paco Cuenca tampoco estuvo en el mitin de Pedro Sánchez y se afanó en situarse junto a Susana Díaz en las fotos del acto de Salobreña y en el de Granada.

-Es lógico que el alcalde de Granada esté junto a la presidenta de la Junta de Andalucía.

-Pero en estos actos estaba como candidata a la secretaría general del PSOE, no como presidenta.

-Ya. Pero en este proceso todos tenemos que aprender cosas. Estamos discutiendo personas que compartimos el 90% de los principios, todos somos compañeros. Los matices son el otro 10%, así que lo bueno es que todos debatamos con todos.

-¿Qué le gustó del discurso de Susana Díaz?

-Ella tiene una fuerza y una capacidad de conectar con el público que sería ridículo negar por mi parte. Yo procuro quedarme con los mensajes que se transmiten para el futuro de mi partido y no me convencieron. No era el momento de que se presentara a la secretaría general del partido.

-La presidenta ganó en Granada la 'guerra de los avales' y consiguió cerca de 3.000 apoyos. ¿Que lectura hacen los afiliados afines a Pedro Sánchez?

-El aval es la capacidad que un militante le da a un candidato. Yo no soy partidario de hacer demostraciones en la fase de avales, porque estos son públicos y los votos, que son los que cuentan, son privados.

-En caso de ganar Pedro Sánchez, ¿los órganos provinciales deberían de adaptarse a este nuevo escenario?

-Un nuevo escenario se producirá en cualquier caso porque el PSOE habrá salido de una situación transitoria con causas y consecuencias que no vamos a debatir porque todo el mundo las tiene claras. Cuando termine el 39 Congreso Federal habrá un nuevo modelo de partido que habrá que desarrollar en los ámbitos inferiores. Gane quien gane yo defenderé estas ideas en todos los procesos que vengan.

-¿Va a optar a la reelección en el PSOE de la capital?

-Lo tengo que pensar, he cumplido 8 años al frente y, aunque estatutariamente podría repetir, creo que puedo haber cubierto mi etapa en la secretaría general del PSOE de la capital. Eso no significa que vaya a renunciar a hacer política. Mi escenario actual es contribuir a la victoria de Pedro Sánchez por el documento Por una nueva socialdemocracia que sustenta esta candidatura y por el modelo de partido que representa. Defenderé estas ideas en todos los procesos que vengan.

-¿Debería sucederle Paco Cuenca en el PSOE de la capital?

-Ser alcalde de Granada tiene la suficiente carga de trabajo como para que nadie le pueda desear más responsabilidades. Habrá un congreso regional importante porque, en caso de que ganase Susana Díaz, habrá que renovar de manera profunda el partido a nivel regional. No se sabe qué papel puede tener Granada en este congreso, personas que podrían tener un gran protagonismo a nivel provincial podrían incorporarse a la dirección regional. En el PSOE hay banquillo suficiente.

-¿Optará a la secretaría general del PSOE provincial?

-Llegado el momento habrá que pensarlo.

-¿Iría de la mano del alcalde de Jun en este hipotético asalto de Torre de la Pólvora?

-Insisto en que será una decisión colectiva y política. Creo que hay muchas cosas que mejorar y parto de un análisis crítico y responsable de la situación del PSOE en la provincia. Voy a participar con intensidad, me gusta discutir y llegar a acuerdos políticos. A esta provincia le falta tener un posicionamiento más fuerte a nivel andaluz como eje vertebrador. Conozco bien la provincia y no puede ser que haya sedes del PSOE que apenas abren la puerta para que entren los ciudadanos. El partido tiene que hacerse más esponjoso y más abierto.

-¿Cree que Noel López, alcalde de Maracena, presentará una candidatura?

-El alcalde de Maracena tiene que pensar que no puede jugar a todo lo que sale. El Ayuntamiento de Maracena necesita mucho trabajo y pocas distracciones.

-En los mentideros políticos se hablaba de posibles candidatos del PSOE para la Alcaldía de Granada en 2019. Parece que ahora este debate está cerrado toda vez que Cuenca parece que llegará como alcalde a esta cita.

-Fue un éxito mantener los ocho concejales con la irrupción de dos partidos más como Ciudadanos y Podemos, además de la desafección que había hacia el PSOE. La sociedad tendrá que valorar que el partido no se puso de lado dejando correr la lista y que fuera Rocío Díaz la que asumiera el caos en el Ayuntamiento. Pero el alcalde aceptó su responsabilidad con coraje ante una situación lamentable para la ciudad por la sombra de la corrupción. No son las mejores circunstancias y lo sabíamos.

-¿Los ocho concejales son el techo actual o la base sobre la que crecer?

-Es el suelo del que partimos para ir a pecho descubierto a explicar a la gente que tuvimos que gestionar la ruina que dejó el PP después de 13 años. La gente es sabia y ahora se ve que el Ayuntamiento sigue funcionando, se siguen prestando los servicios y hay transparencia.

-En su cuenta de Twitter hay muchos mensajes de apoyo a Pedro Sánchez, al Atlético de Madrid y un tweet sobre un acto con Alberto Matarán. Va a dar pie a que digan que quiere podemizar el PSOE...

-Matarán y yo participamos en un debate de una televisión y él es más activo en redes sociales. Es algo que está en la calle, pero me da pena que se critique a los que defendemos más participación, más democracia y un posicionamiento en torno a los ejes de la socialdemocracia clásica. Esto lleva a algunos compañeros a tildarnos de podemistas, asamblearios o radicales. Es una distorsión del debate, una actitud infantil. Esto no tiene nada que ver con las actitudes poco serias y circenses que han tenido algunos dirigentes de Podemos. Pero yo baso mi análisis en que es una fuerza política que tiene cinco millones de votos y creo que no me engaño si afirmo que al menos cuatro millones de esos votos eran del partido socialista hace cuatro años. Por tanto la reflexión política hay que hacerla en esa lógica.

-Pero esos votos se esfumaron con Pedro Sánchez en la secretaría general.

-Se fueron fundamentalmente con Rubalcaba. El PSOE tenía 11 millones de votos en 2008 y Rubalcaba en 2011 obtiene siete millones, el grueso de pérdida se produce por la gestión de la crisis, por la falta de explicación a la gente de medidas que tomamos como la reforma del artículo 135 de la Constitución o determinados recortes. Pero mire si el partido fue responsable que meses después se votó a Rubalcaba para la secretaría general. A nadie se le ocurrió decir que la pérdida de votos era culpa suya, algo que habría que hacer también ahora porque la fuga de votos no puede ser culpa de Pedro Sánchez.

-Pero Susana Díaz subraya que Pedro Sánchez ya ha perdido tres procesos, las dos elecciones y la lucha de los avales...

-Esa frase está dicha en el fragor de una lucha interna donde todo el mundo tiene sus momentos desafortunados.

-¿Cuál es el proyecto de los sanchistas para el PSOE para que no acabe el partido fagocitado como en Francia?

-Melinchon, Macron y Benoît Hamon eran hace seis años miembros del Partido Socialista francés. Fue cuando Melinchon provocó una escisión hacia la izquierda y acaba de obtener el 20% de los votos en la primera vuelta. Hace dos años Macron lidera una escisión similar, pero hacia el centro y ahora es presidente de Francia. Es injusto echarle la culpa a quien se queda en el partido comiéndose el marrón de la gestión de Hollande y de toda la impopularidad y el desprestigio de la socialdemocracia en Europa. Comparto el análisis, pero en Portugal gobernamos con el Podemos portugués y no se ha desbordado el Tajo y los portugueses viven mejor. La socialdemocracia está en crisis, la sociedad de hoy no es la misma que en la segunda mitad del siglo pasado y hay que redefinir la situación política y por qué la gente que antes nos votaba ya no lo hace, independientemente de a quien pongamos en los carteles electorales. El documento por una nueva socialdemocracia es el mejor análisis de por qué nos va tan mal a los socialistas europeos.

-¿Y por qué nos va tan mal a los granadinos?

-Seguramente a los responsables políticos de los últimos 30 años les ha faltado la capacidad de ponerse de acuerdo y reivindicar cosas que sí han tenido en otros territorios. Hay que tener una visión global, porque en Jaén y en Huelva se pone a Granada como ejemplo, ha fallado la sociedad granadina a la hora de hacerse fuertes ante las administraciones.

-El alcalde se ha enfrentado a la Junta por el nuevo retraso en la puesta en marcha del Metro. ¿Estos roces, aunque sean administraciones gobernadas por el mismo partido, deberían de tomarse con más normalidad?

-No debería la Junta tomarse estas palabras como una deslealtad porque reflejan el sentir de la sociedad granadina. Es intolerable que con los años que llevamos preparando y modificando el trayecto del Metro existan ahora problemas de seguridad.

-En todo caso, ¿cree que levantar la voz contra el Metro es una estrategia del alcalde para no repetir la política de comunicación con el tema de la fusión hospitalaria que tanto le echan en cara?

-A lo mejor no se entiende bien la posición del alcalde de Granada. Ser reivindicativo no significa estar todos los días en la calle liderando todas las manifestaciones del mundo. Ser reivindicativo es plantar cara y ser enérgico en la defensa de las demandas. Eso queda más nítido de cara a la opinión pública si uno encabeza las manifestaciones.

-Pero si encabezó la primera manifestación por el AVE.

-Sí, pero en el tema de la fusión hospitalaria la Junta ha tenido un gran déficit de comunicación. No se ha sabido entender lo que significaba este tema para la sociedad y no se ha sabido explicar las ventajas y los inconvenientes. La presidenta ha estado ágil a la hora de dar marcha atrás.

-En 2015 anunció su intención de ser senador. ¿Tiene las claves de por qué ocupó el tercer lugar en las listas por Granada y no acabó siendo finalmente elegido?

-En las agrupaciones en las que hubo una votación democrática salí razonablemente apoyado. Pero reconozco que otros compañeros recibieron sus apoyos. La dirección territorial me incluyó en las listas en un puesto que tradicionalmente era de salida, pero que con los resultados electorales no fue tal. Nadie habrá oído de mi boca una palabra sobre el lugar que ocupé en las listas y no tengo ninguna queja sobre ese proceso.

-También aspiraba al Senado en su momento Antonio Martínez Caler, que ahora apoya a Pedro Sánchez al igual que otros expresidentes de Diputación como José Olea. En el caso de Caler llegó a rechazar un alto cargo y se retiró de la escena pública. ¿Por qué vuelven al ruedo político?

-Hasta donde sé Caler comparte el modelo de partido de Pedro Sánchez e incluso parece que rechazó un alto cargo después de dejar la Diputación. Esto viene a demostrar que gente con una larga trayectoria en el partido también apoya a Pedro Sánchez, caso también de Ángel Díaz Sol, Mariano Gutiérrez, Enrique Cobo...