La cuidadora y el ex asesor fiscal de una anciana con Alzheimer niegan el robo

La cuidadora y el ex asesor fiscal de una anciana enferma de Alzheimer han negado haberse puesto de acuerdo para apoderarse de unos 150.000 euros de su cuenta bancaria. Pese a que fueron denunciados por un hermano de la anciana, según defendieron los dos acusados ante el juez, lo que hacían era retirar el dinero de sus sueldos.

La empleada de hogar mantuvo ante el tribunal que la anciana, a la que tras 16 años sigue cuidando, "sabía lo que quería" y que los gastos por los que un hermano de esta mujer le acusó de haber "estado robando" fueron justificados, así como los derivados del funcionamiento habitual de la casa y una transferencia mensual a nombre de su hija, a la que ya ayudaba la familia cuando aún vivía el marido de la señora, fallecido en 2005.

Según detalló, "nunca" se puso de acuerdo con el asesor fiscal "para aprovecharse" de la anciana. Por su parte, el ex asesor fiscal señaló que no fue informado de los resultados de los informes que desde 2009 apuntaban a que la mujer tenía Alzheimer, ni tenía por qué, pues no es "médico", y coincidió en que la señora "sabía exactamente lo que quería hacer". Además, negó haber preparado el testamento de esta mujer, e indicó que renunció a ser su albacea ni a ejercer "poderes especiales", lo cual a ella le causó "un gran desagrado" pues confiaba en él, al haber trabajado para la familia desde 1980.

Conforme a lo que mantiene la acusación particular, ambos llegaron a apoderarse de 146.251 euros entre los años 2008 y 2010 con la retirada de efectivo, transferencias y traspasos a otras cuentas, entre los que figuran los 1.500 euros de remuneración mensual de la cuidadora, o los 300 euros para su hija al mes.