"En la cultura granadina hay gente con muy mala uva"

D IRIGIÓ durante 25 años el programa Poesía 70 para la Cope. Tuvo un premio Ondas. De ahí surgió Manifiesto Canción del Sur, de donde salieron los llorados Carlos Cano y Antonio Mata. Dirigió páginas culturales de varios periódicos en aquellos años en que tan difícil era pasar por estar libre de culpa. Fue en definitiva el gran agitado cultural de los años setenta. Ahora vive más en Madrid que en Granada y dice que pasa estos calores con un abanico firmado por Pilar López e Imperio Argentina. Fue el fundador en 1986 del Museo Casa Natal de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros. En 2006 lo dejó. Es académico numerario de la Academia de Buenas Letras. Se llama Juan de Loxa y dice que lo peor que lleva este verano es el tanga. Genio y figura.

-¿Cómo estás Juan?

-Muy ocupado organizando el tiempo y diseñando, en lo que se puede, el destino.

-¿En dónde estás pasando el verano?

-Casi todos los veranos me escapo a una isla mínima, a Tabarca. Me recomendó el sitio Sarita Montiel.

-¿Y cómo llevas los calores?

-Con un abanico firmado por Pilar López e Imperio Argentina alrededor de un dibujo de Lorca.

-Por cierto, ¿qué es lo peor que llevas en esta vida?

-Es esta vida veraniega lo peor que llevo es el tanga.

-¿Y lo mejor?

-No me lo planteo. Lo recibo si llega, doy gracias.

-¿En qué sitio eres feliz?

-Quizás dentro de una película musical o un western como Johnny Guitar, donde yo soy el protagonista y muero al final.

-¿Y con quién eres feliz?

-Posiblemente con mis nietas adoptivas que me llaman tito Juan. Ellas me hablan como mayores y yo le respondo como niño. Se llaman Claribel y Abril.

-¿Por qué en ninguna biografía tuya pone la edad que tienes?

-Forma parte del juego. Lo que sí es cierto es que mi edad cronológica no coincide con mi edad literaria. Fuera de España algunos que me leen creen que tengo 20 años.

-Explícales a los lectores que Loxa viene de Loja.

-Sí. Gonzalez Barberán me dijo que mi nombre procede de un morisco que vivía en el mesón del Arroyo de mi pueblo natal.

-¿Eres de los que cree que cualquier tiempo pasado fue mejor?

-El pasado es pasado y a veces ayuda a tropezar únicamente en las piedras que eliges.

-Tienes un nuevo libro-capricho y aún no me lo has enviado…

-He publicado dos obras recientemente por puro capricho. El último se llama Juegos y pesadillas en Pinito del Oro. Te llegará en unos días.

-¿Qué queda de aquel niño que estudió en el Sacromonte?

-En el Sacromonte fui colegial y archivero. De la primera etapa quedan buenos amigos y el recuerdo de cuando vivía en clausura, con ese aroma a incienso que colocaba mucho.

-¿Y de aquel activista literario que creó el programa radiofónico Poesía 70?

-Mucho porque he podido recuperar bastante documentación y editado tesinas y libros.

-¿Y qué queda del fundador del Manifiesto Canción del Sur?

-Como dice mi querido amigo Eduardo Aute, queda la música de gente imprescindible. Algunos ya se fueron, cantantes a los que seduje para que creyeran en la belleza y el compromiso de la canción nueva.

-¿Granada te debe algo?

-Granada me debe muchísimo. Algunos lo reconocen, personas sin maldad y honestas.

-¿Y tú le debes algo a Granada?

-Pienso que lo tengo pagado todo.

-¿Por qué te incluye Félix Grande en esa gran Memoria del Flamenco?

-Félix era un tipo extraordinario. Conocía que en algunas claves del flamenco yo iba de adelantado a lo que habría de venir. Por eso seguramente me incluye.

-Tú que fuiste un gran agitador cultural... ¿Quién agita ahora la cultura en Granada?

-Hay muchos focos de animación cultural, existen editoriales alternativas y una programación musical de calidad. Siempre es mejorable pero lo que pasa es que en la cultura también hay personajes con muy mala uva.

-Como director tantos años del Museo Casa Natal de García Lorca… ¿con qué momento te quedas?

-El mejor momento fue el de marcharme después de casi veinte años. Pero como el Cid, he ganado batallas para el Museo Casa Natal aun estando lejos. El testamento de mi amiga Maya Altolaguirre lo confirma: su legado de la Generación del 27 ha ido al Centro de Documentación y se está catalogando y digitalizando.

-¿Tú sabes donde está enterrado Lorca?

-Si lo supiera lo habría dicho. Solo intuyo algo por lo que me contaron familiares, como mi amigo el escultor Eduardo Carretero o mi inolvidable Marta Osorio, a quien llevé varias veces a Víznar y al proyectado campo de fútbol de la vergüenza.

-Dime cómo titularías tu esta entrevista.

-No me atrevería a sugerirlo, pese a mi pasión por el periodismo. A lo mejor me sorprendes que lo titularas: "En el mundo de la cultura granadina hay gente con muy mala uva".

-Qué te gustaría que dijera de ti en la entradilla.

-Lo que tú quieras.

-¿Es dauro todo lo que reluce?

-No, no es dauro todo lo que reluce. Mantengo desde hace 35 años ese título si alguna vez se publicase el libro de mis recuerdos y olvidos.

-Por cierto, ¿saldré yo en ese libro de recuerdos?

-Por supuesto que sales, porque estás 'encardenado' como notario a mi pequeña historia a través de tus reportajes con mucho de dardo y ese ingenio que a mí me gusta.

-Gracias. Me vas a ruborizar.

-No se merecen.

Juan de Loxa va cada verano a Tabarca. "Me recomendó el sitio Sarita Montiel"