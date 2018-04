"El debate real es diseñar un modelo de ciudad a medio plazo"

-El próximo viernes se celebrará un pleno extraordinario de movilidad. Se pone en duda la propuesta de reordenación de líneas del equipo de Gobierno. ¿Hasta que punto es necesario este cambio?

-Hay dos cuestiones por las que la reordenación es muy necesaria. Por un lado, por el Plan de Ajuste, puesto que la subvención que se destina a transporte urbano se debe reducir a pesar de que ya hemos hecho algunos cambios para ello. Esto es algo que a los grupos de la oposición no se les debe olvidar. La segunda cuestión es que, con la llegada del Metro, se ha producido un descenso muy importante del número de viajeros, por ejemplo en líneas como la SN2 y la LAC. Hay que hacer modificaciones para ajustar los servicios a la demanda.

-El nuevo mapa de líneas ha sido elaborado por los técnicos del área. ¿Es el mejor para Granada? Es arriesgado hacer cambios en una ciudad que ya ha vivió con enfado la llegada de la LAC...

-Está claro que no es la reordenación que nosotros queremos. Es la modificación que podemos hacer con los recursos económicos que tenemos y, de momento, no podemos entrar en otros planteamientos. Si el área de Movilidad tuviera más dinero, sin duda, lo habríamos hecho de otra forma.

-En las últimas semanas también se ha criticado mucho la falta de participación ciudadana...

-La reordenación está basada en las más de 700 propuestas que se recogieron durante las reuniones del Observatorio de la Movilidad. Pero, además, se ha abierto ahora un proceso participativo en las juntas de distrito. Estamos escuchando ideas y analizando cuáles son viables. Si los técnicos dicen que es posible, se hará. Pero algunas líneas planteadas superan los dos millones de euros. Por muy fantásticas que sean... Eso es imposible de implantar ahora mismo.

-¿Qué margen económico real tiene el área para implantar los nuevos recorridos?

-Tenemos para hacer ciertas remodelaciones por el descenso de kilómetros. Pero el área dispone de 13 millones de euros. El presupuesto está muy ajustado. Nuestra intención no es tanto reducir kilómetros como recuperar viajeros. El Metro ha supuesto un importante descenso de los usuarios y además, no tiene sentido que ambos medios de transporte compitan entre sí. Tenemos que avanzar hacia un modelo de transporte que se complemente; con una visión metropolitana que ya estamos estudiando por ejemplo con la implantación de líneas coordinadas. La reordenación ya prevé la creación de estas rutas. No está hecha al azar. Cuando en un futuro, jurídicamente sea posible, se podrán conectar algunas líneas urbanas con municipios del Cinturón.

-Si el cambio es tan necesario y los datos, según dice, así lo avalan, ¿por qué cree que genera tanto conflicto?

-Lo he explicado muchas veces. Esta es una cuestión muy mediática y que ya afectó muy negativamente al PP. En el Ayuntamiento tenemos ya esa experiencia y los grupos de la oposición han visto otro filón electoral y hacen todo lo posible por bloquear este proceso.

-Pero se critica la falta de transparencia por parte del equipo de Gobierno en la fórmula para trazar las nuevas líneas.

-En el pleno explicaré el proceso que se ha seguido. Cualquiera que haya participado lo ha visto. En el Observatorio de la Movilidad participaron multitud de asociaciones, colectivos vecinales, empresas... Y ahora seguimos escuchando propuestas.

-En la presentación se dijo que las nuevas líneas entrarían en funcionamiento en abril. Después que, hasta que no funcione el transbordo gratuito no se implantará. ¿Hay fecha definitiva?

-Seguimos a la espera. En cuanto estén los transbordos haremos la adaptación de las paradas y una campaña de información para que la gente conozca los cambios. Yo creo que, al recuperar las líneas anteriores a la llegada de la LAC, va ser muy fácil e intuitivo.

-La supresión de la LAC no ha sido acogida del todo bien. El nuevo autobús que la sustituye, el 4, tendrá una frecuencia que en algunos momentos alcanzará los doce minutos. La LAC nació para pasar cada 3. ¿No pierde el ciudadano con estos tiempos?

-Los granadinos tendrán a su disposición otros autobuses que circularán por el mismo eje. Antes se subían a la LAC y ahora tendrán más a su disposición. No habrá más autobuses en el eje simplemente habrá distintas líneas en dicho recorrido.

-Al inicio de la entrevista ha dicho que esta no es su reordenación. Que la haría de otra forma. ¿Cuál es su modelo ?

-Yo creo que esta ciudad tiene que ir pensando en otro modelo que dé más protagonismo al Metro o al tranvía urbano. Creo que ese es el futuro de la ciudad con el consiguiente aumento del área peatonal sobre todo en la zona Centro. Esto sí que es un modelo a debatir: si vamos a apostar o no por los modelos tranviarios como están haciendo en otras ciudades europeas o vamos a seguir hablando de los autobuses y de si una parada está cerca o no... El debate real está en diseñar a medio o largo plazo el Metro, ampliarlo o no...