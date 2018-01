"El debate es sano si está precedido por el juego limpio"

-en marzo se cumplen 3 años de legislatura. ¿Cómo resume este tiempo un recién llegado a la política?

-Con una mezcla de sensaciones. Emocionante porque vives algo que no había soñado, pues de ninguna manera entraba en mis cálculos llegar al Parlamento. Es complicado venir del mundo de la docencia y encontrarte de repente con un mastodonte como la Junta de Andalucía. La política tiene sus grandezas, porque puedes cambiar la vida de la gente, pero también sus miserias. Estás en el ojo del huracán y tu vida privada se resiente al convertirte en un personaje público.

-En este clima preelectoral y con la notable subida de Cs en las encuestas tras las elecciones en Cataluña, ¿espera que el PP endurezca el discurso sobre su partido? ¿El primer objetivo es quitarse la etiqueta de 'socio complaciente' del PSOE de Susana Díaz?

-Niego la mayor. De complacencia, nada. Si nos centramos en este año hemos considerado un hito como es la supresión del impuesto de sucesiones que afecta al 98% de la población. No se puede eliminar del todo porque es una ley estatal, pero nadie podrá decir que esta conquista histórica se ha producido porque el PSOE, de forma dócil, ha accedido a concedernos esta reclamación. De hecho nos ha costado sudor y lágrimas y, además, la situación andaluza, sin ser buena, es mejor que la que nos encontramos porque se está generando empleo como se refleja en las últimas estadísticas. Los autónomos son para nosotros el tejido más importante y Ciudadanos ha apostado por ellos de manera decidida. Hemos conseguido crear un clima de estabilidad que recogen las empresas de calificación de riesgo y la valoran muy bien. Hemos exigido aumentar considerablemente el presupuesto en Sanidad, las partidas para Educación y Dependencia... Y todo ello bajando los impuestos, con lo que ese mantra de que bajar impuestos significa lesionar las políticas sociales se ha demostrado falso. Yo le preguntaría al PP cuántos logros ha conseguido para Andalucía después de 35 años en la oposición. Nosotros, si somos muleta y conseguimos cosas, que nos califiquen como quieran. Pero, ¿ qué sería el PP que no ha logrado nada en 35 años? No hay que perder de vista que somos ocho parlamentarios y no se puede pretender que le demos una vuelta a Andalucía de raíz en una sola legislatura.

-Se barrunta que puede haber un adelanto de las elecciones autonómicas, lo que implicaría que Susana Díaz podría retomar las posturas más izquierdistas para afrontar ese proceso. ¿Tiene usted información de primera mano?

-Eso está en la bola de cristal de la presidenta. Susana Díaz tiene estabilidad y Andalucía ha sido la primera comunidad en aprobar sus presupuestos. Hemos conseguido mejoras para la ciudadanía. Ahora estamos ilusionados con la Ley de Formación Profesional, una apuesta que hicimos desde el inicio porque Andalucía tiene un paro sangrante en el ámbito juvenil y quedaban más de 40.000 jóvenes sin poder formarse. Hemos insistido y, posiblemente en febrero, la ley se tramite y en el curso 2019-2020 ya pueda ser una realidad para conectar el mundo empresarial y el educativo. Esta ley es fruto de la presión de Ciudadanos. Creemos no hay motivos para un adelanto, pero en política se barajan cálculos no siempre amigos de la lógica.

-Pero es posible que Ciudadanos no vea con malos ojos este adelanto para aprovecharse del impulso que ha tomado el partido con los resultados de Inés Arrimadas en Cataluña.

-Ciudadanos ha demostrado que es un partido que no actúa con la calculadora electoral. Después de ochenta días dimos el paso para apoyar la investidura de Susana Díaz, justo cuando las encuestas decían que, de repetirse las elecciones, íbamos a obtener mejores resultados, pero decidimos que lo más importante era la estabilidad. Es incuestionable que los vientos soplan a favor… y no sabemos si este asunto está en la agenda de la presidenta pero desde luego no en la de Ciudadanos.

-¿Es factible el 'sorpasso' al PP?

-Claro, aunque depende de los electores. Los sondeos pronostican buenos resultados, pero la última palabra la tienen las urnas. La gente está valorando que nuestra marca está libre de mochilas, de herencias que lastran su crecimiento; es un partido fresco que genera confianza… A mi juicio, antiguos votantes del PP y de un PSOE perdido a nivel nacional van a encontrar un nuevo proyecto para ilusionarse.

-Juan Marín adelantó que, en la próxima legislatura, Cs contemplaba entrar en el gobierno de Andalucía y que barajaba incluso la Consejería de Sanidad, lo que provocó cierto revuelo en las redes. ¿Se han replanteado esta postura?

-Si se puede entrar en el Gobierno se hará, aunque no hay que perder de vista que es una decisión de la Ejecutiva Nacional. El tema de las consejerías habría que negociarlo y, si llega, se hará de manera distinta a cómo gestiona el PSOE. Juan Marín quiso decir que vamos a encargarnos de consejerías importantes para que se note un nuevo sello en la política andaluza.

-En esta legislatura es el único parlamentario que defiende recuperar el proyecto de un gran espacio escénico para Granada con vistas a la capitalidad cultural de 2031. Es innegable que, si fuera consejero, sería más factible sacar adelante este proyecto...

-Obviamente estar en el Gobierno te ofrece unas posibilidades que no te da la oposición. Aun así hemos conseguido en la negociación de los presupuestos que aumenten considerablemente las partidas destinadas a Sanidad, Educación…. En lo que se refiere a su pregunta, para Ciudadanos la cultura debe ser el nuevo paradigma sobre el que pivote el turismo. Curiosamente se le llama turismo naranja y una ciudad como Granada debe disponer de un centro escénico para desarrollar grandes óperas, un obstáculo que se debe salvar si queremos optar con más garantías a la capitalidad cultural europea en 2031. Las celebraciones deben ser también excusas para desarrollar infraestructuras de calado. Hay mucho tiempo por delante para retomar este proyecto que se desvaneció por la crisis y conseguir la unanimidad.

-A Cs se le ha acusado de cierta tibieza en la polémica de la desfusión hospitalaria y en el aislamiento ferroviario. ¿A qué se debe esta visión?

-Nuestra postura es muy complicada. Apoyamos la investidura del PSOE, pero no somos gobierno. No nos gusta que se nos responsabilice de la gestión. Ahí radica el epicentro de las críticas: en confundir apoyo a la investidura, impulso al gobierno, con gestión. El tema de la fusión es un problema que ha estallado este año, pero viene de largo. Se ha demostrado que tenía muchas lagunas, se produjo un desconcierto absoluto por la falta de planificación y diálogo con todos los agentes implicados. La sanidad es el asunto más importante para los ciudadanos y está claro, a tenor de la enorme presión ejercida, que el gobierno socialista no ha sabido desarrollar un proyecto sanitario satisfactorio para Granada. En cuanto al aislamiento ferroviario hemos defendido de manera firme que el AVE tiene que llegar cuanto antes y que se debe abordar el compromiso del soterramiento.

-Ciudadanos debe decidir aún quién será el candidato para las próximas elecciones autonómicas y desde Granada se barrunta la posible candidatura de Luis Salvador para competir con Juan Marín. ¿Una lucha interna a un año vista de las elecciones podría mermar las expectativas electorales?

-El partido en su momento indicará el proceso a seguir y, con el máximo respeto a todos mis, compañeros, no tengo la menor duda de que el mejor candidato es Juan Marín, que se atrevió a liderar al partido cuando la expectativas eran nulas. Es el político más valorado de la oposición en Andalucía y ha demostrado que, con una forma delicada y elegante de hacer política, también se puede ser riguroso en las exigencias. Juan Marín sería un gran presidente de la Junta de Andalucía. Si hay o no más alternativas se verá. El debate es sano siempre que venga presidido por el juego limpio.

-¿Algún deseo para el nuevo año?

-Que Granada, capital y provincia, logren los proyectos que tienen en cartera, que mejoren nuestras comunicaciones, que se abra el Arqueológico, que lleguen los fondos del Centro Lorca, que alcancemos niveles de empleo dignos… En definitiva, que las polémicas den paso a los acuerdos sin vencedores ni vencidos.