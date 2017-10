"Si decidimos entrar en el gobierno de la Junta, cogeríamos Sanidad"

-¿se podría decir que su visita ha sido para poner orden en el 'reino taifa' de C's en Granada?

-Sencillamente hemos puesto las cosas en su sitio. Nuestro partido ha sufrido desde febrero una transformación importante, hemos pasado de ser unos novatos de la política a un partido que tiene un engranaje que tiene que empezar a funcionar. Ahí cada uno tenemos un rol y cada uno tiene sus movimientos como en el ajedrez, un peón no puede hacer los movimientos de una torre.

-¿El peón es Luis Salvador?

-Claro que no. Peones somos todos.

-¿Hacía falta delimitar la estructura de C's en Granada?

-Sí. En el caso de Luis Salvador está claro que tiene un celo muy grande con la provincia de Granada, por lo que los granadinos le tienen que estar agradecidos. Pero hay un grupo municipal que tiene sus funciones, igual que él como diputado nacional y yo como portavoz autonómico. Lo normal es que cada uno vaya encajando en el tablero.

-Pero hasta hace unos días, Luis Salvador ponía en cuestión que existiera una dirección del partido a nivel andaluz.

-Esto demuestra el desconocimiento de las funciones que cada uno tiene en el partido. No se le ocurriría a Ciudadanos reformar sus estatutos para crear unos comités autonómicos y no darle funciones. Yo sí formo parte de la Dirección Nacional y todos tenemos que respetar el reglamento interno de funcionamiento. El Comité andaluz se constituyó antes del verano, hace relativamente poco, por lo que quizás la actuación de Luis Salvador se debe al desconocimiento de esto porque sus ocupaciones en el Congreso de los Diputados le impidieron acudir a las dos últimas convocatorias. Claro que hay una dirección autonómica, claro que hay una estructura autonómica. Todo está en los estatutos.

-Ha reforzado la posición de Manuel Olivares, portavoz del grupo municipal de C's en Granada. ¿Podría ser el candidato para las próximas municipales?

-Sería un gran candidato, pero habrá un proceso de primarias. Puede ser un referente importante en la ciudad, pero tiene que abrirse espacio porque hasta ahora se ha visto eclipsado por el celo en positivo que ha tenido Luis Salvador.

-Y en esta delimitación de funciones, ¿qué papel juega ahora Luis Salvador en Granada?

-Es portavoz provincial de Ciudadanos y depende de la Secretaría de Comunicación. Está en el Comité Provincial, pero no lo dirige. Es un compañero más que explicará qué pasa en la provincia de Granada, pero en la capital tendrá que dar cuentas Manuel Olivares.

-¿La época de Luis Salvador tejiendo los pactos del partido en la provincia se ha terminado?

-Sí. El partido tiene una nueva estructura y las decisiones tienen que pasar primero por la dirección autonómica y después por la nacional. Mi trabajo es poner orden, yo también tengo que dar cuenta de mis actuaciones.

-A nivel de afiliados, ¿en qué situación se encuentra C's respecto a 2015?

-En Andalucía había 1.200 afiliados en 2015 y ahora estamos casi en 6.000, se ha multiplicado por cinco. Pero las fugas que se han producido nos han venido bien porque éramos un partido nuevo y algunos se arrimaron buscando unos intereses que no eran los del partido. Ahora es cuando vamos a crecer más con esta nueva estructura, pero el objetivo no es la cantidad de afiliados, es contar con gente que comparta el proyecto. C's no debe un duro a nadie, no es una cuestión de financiación.

-El alcalde tiene un nuevo frente abierto con la investigación abierta por la sala Prince. ¿Garantiza que no habrá moción de censura?

-Si hubiera un caso flagrante de corrupción política tomaríamos otra postura, pero de momento no parece que sea el caso. Hay un procedimiento abierto contra el señor Cuenca y el juez ha pedido más tiempo para terminar la instrucción, su situación judicial no ha cambiado en nada. Si el juez lo imputa y abre el juicio oral tendremos que pedir su dimisión e incluso plantear una moción de censura. Hay que ser prudente porque Granada necesita estabilidad. No puedo entender que seis imputados vayan a reprobar a otro imputado.

-Todos los partidos a nivel provincial han valorado los presupuestos andaluces a excepción de C's, lo que no deja de ser curioso por el 'sello naranja' que tienen. ¿Casualidad?

-Los presupuestos tienen el sello que Ciudadanos quería darle en cuanto a la bajada de la presión fiscal y el impuesto de sucesiones y donaciones, que no es sólo un tema de justicia social porque contiene un mensaje dirigido al sector empresarial. Cualquier empresa que se plantea invertir en un territorio lo primero que valora es el nivel de presión fiscal. Se ha demostrado que se puede bajar la presión fiscal y además aumentar la disponibilidad presupuestaria para los servicios esenciales como la sanidad, la educación, las políticas sociales, la justicia o la dependencia.

-Viendo la manifestación del pasado 15-O parece que ese mensaje no ha calado en parte de la sociedad.

-Otra cosa es la administración que haga de ese dinero la Junta. Está claro que hacía falta la reposición de las plazas, que se ha hecho para recuperar los niveles de 2007, además de una inversión añadida en tres años de 1.300 millones, con lo que recuperamos los niveles de inversión respecto al PIB que había antes de la crisis. Si tienes el dinero y la mano de obra, ¿por qué no funciona? Esta es una cuestión de quien gestiona, la nuestra es facilitar que esos recursos estén disponibles. En Educación es igual, un aumento de 750 millones respecto a 2015, hemos resuelto el conflicto con la concertada... Y en políticas sociales el presupuesto sube 140 millones de euros sosteniendo la Ley de Dependencia de la que se ha desentendido el Gobierno. ¿Cómo se puede hacer esto bajando la presión fiscal? Reduciendo la 'grasa' de la Junta. Nos gustaría aumentar más la inversión pública, donde hay un déficit claro porque hay muchas infraestructuras pendientes. Pero entiendo que el presupuesto de la Junta se ha hecho con cautela por la situación política que vivimos.

-Si entraran en el Gobierno de la Junta sí podrían gestionar esos recursos. ¿Se 'animarán' en 2019?

-Si entramos en el Gobierno cogeríamos Sanidad. Con todos mis respetos, no vamos a coger Cultura o Deportes. Si Ciudadanos entra en un gobierno en 2019 no va a ser para estar de palmero, será para resolver los problemas y no nos vamos a conformar con cuatro sillones para tener visibilidad. Queremos influir en las políticas que tienen que ver con el bienestar social y la creación de empleo.

-¿Cómo ha salido parada Granada en los presupuestos?

-Afecta en las inversiones, en que los ciudadanos de Granada tengan más recursos para su salud, su educación o su justicia. Hay más de dos millones de euros para atender entre otras cosas la acumulación de denuncias por las cláusulas suelo, además de subvenciones para el mundo rural que llevaba tiempo esperando estos recursos. Hay 6 millones de euros para el Estadio de la Juventud, se mantendrá la nueva infraestructura del Metro y se destinarán 900.000 euros para mejoras. En términos generales, es un presupuesto interesante para la provincia.

-Una crítica extendida es que los presupuestos de la Junta no se provincializan. ¿Comparte esta visión?

-Provincializar los presupuestos sería injusto, porque siempre habría comparativas erróneas entre provincias. No ayuda a la cohesión y es algo importante hoy en día con el tema de Cataluña en el horizonte. Es lo mismo que en Sanidad, donde es necesario tener centros de referencia. Yo vivo en Sanlúcar y tengo que ir al Reina Sofía de Córdoba si tengo un problema de corazón. No se puede tener un quirófano de cirugía cardiovascular en cada barrio.