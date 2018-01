La declaración BIC del legado de Lorca, clave para frenar el embargo

Bic o no BIC, esa es la cuestión. El embargo del legado de Lorca para cubrir los salarios que se adeudan a tres extrabajadoras por un importe superior a los 240.000 euros está a expensas de la incoación como Bien de Interés Cultural de los fondos del poeta. El pasado 5 de octubre, el Juzgado de los Social número 29 de Madrid decretó el embargo del legado lorquiano porque, en ese momento, "ya no gozaban" de la especial protección que prevé la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, puesto que el procedimiento estaba "caducado". Sin embargo, desde la Fundación se impugnó este decreto en base a que la Comunidad de Madrid amplió el plazo para la incoación del expediente, por lo que en la actualidad cuenta con esta protección y el legado no podría ser embargado.

Según fuentes de la institución que preside Laura García-Lorca, la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid amplió el plazo para la declaración BIC del legado y técnicos de Cultura de la Comunidad de Madrid estuvieron recientemente completando el inventariado de los más de 5.000 documentos. El expediente, hasta hace dos semanas, "estaba pendiente de comprobar en el Museo Reina Sofía cuatro dibujos que se encuentran en depósito en sus instalaciones". Así que, en su opinión, el legado no puede ser embargado y, a día de hoy, todavía se está pendiente de que se resuelva la impugnación que se planteó, "por lo que no tenemos ninguna noticia del embargo del legado", subrayan.

Todavía quedan por inventariar los dibujos que están en depósito en el Reina Sofía

En todo caso, el abogado de las trabajadoras, Antonio Valenciano, insiste en que los más de 5.000 documentos del poeta están embargados por el Juzgado y que la Fundación no acudió a la citación del Juzgado el pasado 13 de diciembre. Si finalmente se ratifica el decreto a favor de las trabajadoras, corresponderá al Juzgado determinar si sale todo el legado a subasta o sólo una parte en función de la tasación que en su momento realizó la casa de subastas Christie's, aunque el Estado tendría derecho de retracto para adquirir a su vez los documentos.

En una nota remitida a los medios el pasado 22 de enero, las trabajadoras recordaron que en noviembre de 2015 interpusieron una demanda contra la Fundación Lorca por el impago de las 10 últimas nóminas (período que abarca de agosto de 2015 a abril de 2016), una deuda que ascendía a unos 240.000 euros.

Según las trabajadoras, en el acta de conciliación firmada entre las partes el 19 de abril de 2016, la presidenta de la Fundación, Laura García-Lorca, se comprometió a abonar en el plazo de un mes las cantidades adeudadas a cada trabajadora. Al "incumplir dicho compromiso", se solicitó judicialmente, el embargo de bienes.

Las trabajadoras señalan que la Fundación ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Granada, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno en el que las instituciones "asumen las deudas de las institución" sin tener en cuenta que el legado está "embargado". Desde la Fundación subrayan que este decreto no es firme, que el expediente BIC frena el proceso y que, en todo caso, existe la "firme voluntad" de pagar a las extrabajadoras "en cuanto sea posible".