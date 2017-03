La declaración de Torres Hurtado, clave para imputar a otros 8 concejales del PP

La sentencia del Nevada, un 'tratado' sobre la disciplina de voto

Un edil no puede ampararse en la disciplina de voto de su partido para apoyar un proyecto sin antes cerciorarse de que cumple con todos los requisitos legales. Este es el 'rapapolvo' que lanzó la Audiencia Provincial de Granada aprovechando en 2011 la sentencia del Caso Nevada, donde los concejales del Ayuntamiento de Armilla que apoyaron con su voto la concesión de la licencia del edificio fueron condenados, después de ser absueltos en primera instancia, a ocho meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación urbanística. Otro aspecto importante de esta advertencia es que los concejales no pueden ampararse en un supuesto desconocimiento de los temas a tratar, pues "es su obligación informarse previamente para estar suficientemente ilustrados sobre el contenido de los expedientes". Los jueces de la Audiencia insistían: "No eran meros autómatas y eran libres para decidir, tenían la obligación de estar debidamente informados [...] por tanto no se puede sostener su ignorancia". Al final, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a los concejales socialistas de Armilla porque la Audiencia "se pronunció sobre circunstancias subjetivas", por ejemplo, si los acusados eran conscientes o no de la irregularidad de dar licencias urbanísticas.