El decreto de la sequía incluye pequeños trasvases para garantizar el suministro

El decreto-ley contra la sequía que prevé aprobar la Junta de Andalucía buscará garantizar que sus efectos sobre la agricultura y el abastecimiento humano sean los menores posibles, para lo que incluye "mini trasvases" en el interior de la comunidad para repartir bien el agua y algunas obras de envergadura. Así lo manifestó ayer el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, que asistió en Pinos Genil al pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Sierra Nevada.

Fiscal detalló que, desde el punto de vista administrativo, el decreto está siendo ya analizado para que tanto Hacienda como el gabinete jurídico de la Junta emitan sus correspondientes informes, tras lo cual pasará al Consejo de Gobierno para su aprobación.

Entre otras actuaciones incluye "mini trasvases" en el interior de Andalucía para repartir bien el agua existente, algunas obras de distinta envergadura para garantizar el abastecimiento y liberar también algunas cantidades dirigidas a la agricultura de las zonas donde la situación es peor. Pese a la actual situación de sequía, el consejero recordó que "con un periodo igual que el actual de cinco años seguidos por debajo de la media y éste, muy por debajo de la media, hace veinte años había restricciones en la mayor parte de las capitales y grandes ciudades de Andalucía", cosa que hoy no ocurre. Hay municipios que no se abastecen de sistemas generales, sino que beben de acuíferos y pozos, en los que "sí hay problemas más serios, pero los grande sistemas siguen garantizados", añadió. Según el consejero, eso hace 20 años no pasaba. "lo que quiere decir que se ha avanzado y que se tiene que seguir avanzando".