"Tendría que dedicar mi vida a revisar todos los documentos que firmo"

-cuando Sebastián Pérez llegó a la presidencia de la Diputación anunció que iba a levantar las alfombras... ¿Que encontró usted en la institución cuando tomó el mando en 2015?

-No he entrado a levantar ninguna alfombra. Fue una maniobra que deja en mal lugar a la política. Mi intención es contribuir al desarrollo de la provincia y no intentar destruir al adversario político, que es lo que intentó hacer el PP cuando entró en la Diputación. Se encontró una bolsa de Doritos debajo de las alfombras, pero montaron una operación contra el anterior gerente de Visogsa, José Luis Hernández, que ha padecido un calvario judicial hasta que se ha demostrado que no había nada y se ha archivado todo. No me gusta esa manera de hacer política, no hemos contratado a nadie para que revise todos los expedientes administrativos buscando el fallo para organizar una cacería. Ese fue el estilo del PP, pero así no funciona el PSOE.

-En los presupuestos para 2017 aprobados recientemente se contempla un superávit de 7 millones de euros al que la institución está obligado por ley. Desde IU se alerta de otro superávit real de más de 25 millones de euros que, de no ejecutarse, pasará a amortizar deuda y no llegará a la ciudadanía.

-Si nos autoriza el Gobierno queremos hacer un plan de inversiones sostenibles. Si no lo autoriza nos obligará a gastar ese dinero en pago de la deuda. Pero en mi esquema mental, con la situación de necesidad que tiene esta provincia, no me puedo imaginar que el Gobierno no nos permita destinar este dinero a políticas de empleo y a infraestructuras. En caso de que el Gobierno no lo permita llamaría a todos los alcaldes de la provincia para levantar la voz contra esta injusticia. Además, el Programa de Empleo Agrario ha marginado a 200 jornaleros porque sus Ayuntamientos debían dinero a Hacienda. En el resto de municipios no ha pasado nada, he pedido explicaciones y tienen que resolver esto antes de acudir a los juzgados. Un jornalero de Albuñol es lo mismo que uno de Camas.

-Los Presupuestos Generales de Estado del PP llevan la apostilla de sociales, igual que los del PSOE para la Diputación. ¿En qué se diferencian ambos proyectos?

-Hablan de presupuestos sociales por el aumento de la aportación del Estado a las pensiones, que se lleva un porcentaje alto. Nosotros decimos que tenemos unos presupuestos sociales porque, además de continuar las políticas tradicionales de la Diputación en cuanto a aplicación de la Ley de Dependencia, por ejemplo, hemos incrementado en tres millones el programa de ayuda a domicilio y tenemos un plan de inclusión social que es novedoso en esta legislatura. Vamos a contratar a profesionales para que hagan un seguimiento a las familias en riesgo e exclusión social y se dotará a todos los Ayuntamientos para que se resuelvan los casos más perentorios de familias que no tienen acceso a los servicios fundamentales. Tenemos un abanico amplio de propuestas porque estamos comprometidos con la sociedad granadina.

-La oposición habla de "parálisis" en cuanto a la ejecución de obra pública por parte de la Diputación.

-La Agrupación de Constructores y Promotores de Granada ha reconocido públicamente que, en esta provincia, la institución que más ha invertido es la Diputación, mucho más que la administración estatal y la autonómica. El diseño de las inversiones de la Diputación es de carácter bianual, con lo que el primer año se redactan los proyectos técnicos y se solucionan los trámites burocráticos y el segundo año se concentra un porcentaje alto de las inversiones. Esta planificación queremos cambiarla y este año hemos reajustado el presupuesto para ajustar las inversiones al presupuesto. Es un cambio estructural para superar este sistema bianual en el que parece que un año inviertes mucho y al otro poco. Somos inversores y todo el mundo quiere trabajar con nosotros porque tenemos el plan proveedores a 16 días, somos una institución solvente.

-El PP sostiene que la Diputación margina a los municipios en los que gobiernan.

-Hay distintos programas que tienen un sistema de distribución objetivo por número de habitantes y también tenemos en cuenta la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales, donde se analiza municipio a municipio y nos permite tener unos mecanismos correctores según las necesidades de cada localidad. El anterior presidente de la Diputación distribuyó desde su despacho 10 millones de euros con el Plan de Inversiones Sostenibles dejando fuera a 30 municipios de la provincia que cumplían los requisitos de esta convocatoria. Y todos, excepto uno que estaba gobernado por IU, eran gobiernos del PSOE. Reto al PP a que nos sentemos y comparemos los planes de inversiones. No podemos perder de vista que el PSOE gobierna el doble de municipios que el PP. Es falso y se demuestra en que se han aprobado los presupuestos con el apoyo de tres partidos de la oposición.

-¿Qué consejo le daría a Paco Cuenca, que también gobierna en minoría en el Ayuntamiento, y que ha tirado la toalla para unos nuevos presupuestos?

-En el Ayuntamiento tendrán que hacer sus reflexiones. No se puede pretende gobernar desde la oposición ni gobernar en solitario si no hay mayoría. ¿Necesita Granada un presupuesto? ¿Se puede funcionar con presupuestos prorrogados? Bueno, pues adelante. Si la respuesta es que sí hay que ser responsables, cediendo y llegando a un acuerdo.

-¿Cómo son las relaciones con el Ayuntamiento de Granada y con el alcalde?

-Muy buenas, tenemos muchos proyectos comunes y estamos comprometidos en diseñar una agenda cultural de la ciudad y de la provincia de manera coordinada junto al sector empresarial. Compartimos la misma inquietud respecto al aislamiento ferroviario y coincidimos en la apuesta para que el aeropuerto tenga más aviones.

-¿Y el tiempo que coincidió con José Torres Hurtado?

-Con el anterior Gobierno de la ciudad, independientemente de cómo acabó, había una excelente relación. Sinceramente, indistintamente de lo que pase en el Juzgado, que nadie sabe en qué puede acabar, tuvimos unas magníficas relaciones de lealtad institucional. Si dijera otra cosa mentiría.

-Sobre Granada está cayendo una lluvia de etiquetas como Ciudad de la Ciencia, Ciudad del Rock, Ciudad de la Literatura, además de la Mesa por el Ferrocarril, la Mesa por el Aeropuerto, la Mesa por la Industrialización... Alguien podría pensar como Napoleón: "Si quieres que algo no funcione crea una comisión".

-Puede dar esa impresión. Se nos achaca, como provincia, que miramos a las colindantes y nos preguntamos por qué Málaga está en la situación en la que está. Siempre se dice que es por la unidad y por tener definidos los objetivos. La clave es la unidad de acción y eso es lo que queremos. Para eso tenemos que crear mesas o comisiones, que no se han creado para perder el tiempo. Creamos recientemente la Mesa para la Industrialización y no la hicimos para hacernos una foto las 30 personas que participamos. No hay ninguna explicación lógica para que en Granada la industria represente el 8% del PIB mientras que en Andalucía la media está en el 12% y en España en el 16%.

-El I+D+i ha sido como un mantra durante los últimos años para la clase política. ¿Ha sido un error?

-Está claro que hay que mirar todas las potencialidades y no podemos olvidarnos de nuestros sectores clásicos: la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Tenemos una de las mejores facultades de Informática del mundo y es un potencial que tenemos que explotar. Si se van que sea porque tienen inquietudes de irse fuera. En este sentido está el proyecto OnGranada para deslocalizar empresas del resto del mundo para traerlas a Granada. El sistema público de salud y de educación es una gran ayuda en este sentido.

-¿Tiene miedo cuando firma como presidente de la Diputación por la judicialización de la política?

-Es un problema, no diría pavor, pero sí tengo preocupación. Los políticos firmamos todos los días muchas cosas, firmamos carpetas enteras y tengo que tener confianza en los funcionarios de esta casa de que lo me traen para firmar se ha hecho con los procedimientos legales. No tengo tiempo para revisar todos los documentos, es imposible que lea todos porque tendría que dedicar mi vida a esto. Tengo clarísimo que cuando ellos ponen pegas a algo no se firma. Tengo un técnico de confianza en el Área de Presidencia que mira las cosas previamente para reforzar el proceso de supervisión.

-¿Hay que dimitir inmediatamente cuando se es imputado?

-Entiendo que no. Diferencio entre las irregularidades administrativas y la corrupción. Si hay dudas de corrupción soy más intransigente y hay que asumir responsabilidades lo más pronto posible. Tiene mala pata, porque si me denuncian por corrupción y me voy no puedo volver a ser presidente. Me iría a dar clases, que no pasaría nada, por cierto.

-¿En su horizonte personal está volver a la enseñanza?

-Tengo mi plaza en un centro educativo de Maracena y no tengo problema en volver. No sé cuál es mi futuro en política. Empecé en 1991 en un Ayuntamiento y en el 99 iba a abandonar, pero seguí de alcalde de mi pueblo porque el que iba de candidato no quiso seguir. La política iba a ser algo más circunstancial, pero si tengo posibilidad de seguir en la actividad pública estaré en cantado.

-¿Susanista o Sanchista?

-Susanista, sin ningún género de dudas. En el PSOE de Andalucía añoramos la fuerza y el empuje de Felipe González y de Alfonso Guerra en su momento. Es la mejor líder que tenemos en la organización porque tiene empuje, ganas, fuerza... Es ganadora y se demuestra en que aquí ganamos las elecciones autonómicas, pero perdimos las generales.

-El secretario general del PSOE de Granada, Chema Rueda, dice que si le invitara Susana Díaz a un hipotético acto en la ciudad acudiría, pero que le diría que no tendría que presentarse. ¿Iría usted?

-Por supuesto. Ella lo sabe perfectamente, estaré acompañándola en lo que haga falta y si me requieren allí estaré.

-¿A quién apoyan mayoritariamente los socialistas de Granada de cara a las primarias de mayo?

-Mayoritariamente a Susana Díaz. Conozco bien el partido, es verdad que no somos una organización de unanimidades, pero hay una mayoría susanista.

-¿El alcalde Paco Cuenca debería asumir en noviembre la secretaría general del PSOE de la capital?

-Todo tiene sus tiempos porque Paco Cuenca lleva un año de alcalde y los congresos los celebramos cada cuatro años.

-¿Y cuál es el horizonte del PSOE provincial?

-A final de año tendremos un congreso y en Cádiz, Huelva y Jaén, por ejemplo, los secretarios generales del partido son los presidentes de la Diputación. Aquí es Teresa Jiménez, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía.

-Con estos antecedentes, ¿en su horizonte político está dirigir el PSOE de Granada?

-En mi horizonte sólo está apoyar y seguir a Teresa Jiménez.

-Una de las alternativas se arrogan en privado el apoyo de Susana Díaz. ¿Sabe usted a quién apoya?

-Yo estoy dentro de la organización y no voy a discutir con ningún compañero. Pero he vivido otros procesos congresuales donde otros se arrogaban el apoyo de Pepe Griñán y finalmente acudía Griñán a apoyar a Teresa Jiménez.

-¿Cuál es el proyecto del que se siente más orgulloso?

-Yo fui alcalde muchos años de un pueblo de 2.100 habitantes que necesitaba constantemente la ayuda de la Diputación. Por eso soy municipalista y defiendo el papel de las diputaciones. Hemos vivido cuatro años muy malos en esta institución, mucho marketing pero se ha ninguneado a los alcaldes

-¿Será algún día la Alpujarra Patrimonio de la Humanidad por la Unesco? ¿Piensa relanzar el proyecto?

-En el despacho de la Diputación no se puede decidir el futuro de esta comarca, lo tienen que decidir los alpujarreños con sus representantes legítimos. El proyecto de la anterior Diputación era un disparate y fracasó estrepitosamente. Yo lo defiendo también, pero no se me ocurriría decirle que tienen que ir con el borriquillo y un sombrero puesto.

¿Habrá nuevas rutas en el aeropuerto a corto plazo?

-Tenemos los vuelos a Manchester que se inician en julio, la tercera ruta con Easy Jet. Hemos notado que ha mejorado la visión del aeropuerto y se están acercando otras compañías. Tenemos que ser discretos porque es un mundo complejo. Tenemos Italia y Reino Unido y nos gustaría conectarnos con Francia, Alemania y el Norte de España.

-¿Qué le parece el diseño de AVE que ha salido de los Presupuestos Generales del Estado?

-Es una estafa a la provincia. Siempre he defendido que el AVE tiene que unirnos al centro de España y a la zona de mayor potencial de desarrollo, que es el Mediterráneo. Es incomprensible que no se esté licitando la variante sur de Loja para tener doble ancho internacional, que es imprescindible para la vertebración de nuestro territorio. En la Mesa del Ferrocarril hemos conseguido que se terminen las obras de una vez, pero queremos que Fomento contrate ya la variante y queremos ver el proyecto definitivo del soterramiento del AVE en Granada.

-¿Hay conversaciones con Pilar del Río para recuperar la figura de Saramago en Granada y en Castril?

-Esto es el resultado de la política de tierra quemada del anterior gobierno, eso de levantar alfombras que ha generado una desconfianza en un gran proyecto de desarrollo. La familia desconfía también y el actual gobierno del municipio se está dando cuenta de que es una oportunidad y parece que el proyecto comienza a despertarse.