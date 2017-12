La defensa de Juana Rivas prepara el recurso contra el auto que la deja a un paso del juicio

Juana Rivas ha anunciado que recurrirá el auto que la deja a un paso del juicio por supuesta sustracción de menores y desobediencia judicial, mientras que ya se prepara para viajar a Italia y pasar la Nochevieja con sus hijos en este país al no haber tenido éxito hasta el momento en su pretensión de que se desplacen a España estos días.

Rivas señaló en declaraciones a EuropaPress que recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción 2 de Granada alegando que siempre actuó "para defender y proteger a sus hijos" cuando en mayo de 2016 abandonó con ellos el domicilio familiar de Carloforte (Italia) para traerlos a España y cuando estuvo un mes ilocalizable con ellos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregárselos al padre.

El Juzgado de Instrucción 2 acordó seguir con el procedimiento por sustracción de menores

En el auto, la magistrada considera que existen "motivos suficientes para atribuirle" los delitos por los que está siendo investigada, que se concretan en la "presunta retención ilícita" de sus hijos menores, "claramente ayudada por terceras personas que no han podido ser identificadas". De hecho, la jueza pone de manifiesto en el auto "la falta de colaboración total y absoluta" por parte de esta madre en cuanto a su "obligación" de cumplir "resoluciones judiciales firmes" que conocía "perfectamente" y hace alusión a las dictadas por el Tribunal Constitucional en relación a esta causa, las cuales han sido desestimatorias de las pretensiones" de Rivas.

Mientras sus abogados se encargan de materializar el recurso contra este auto, Juana Rivas ya se prepara para viajar a Italia después de que el Tribunal de Cagliari, que es el que está llevando el proceso sobre la custodia de los niños, decretara que podía estar con ellos en Navidad pero en este país y no en España como ella había solicitado. "Por ahora tendrá que ser así, a no ser que haya algún cambio", relató. "Por ahora, la Navidad no está siendo agradable, pero vamos caminando hacia adelante", añadió Rivas, que espera pasar los próximos días con sus hijos "si no hay ninguna complicación".

De acuerdo a esta resolución, Juana Rivas podrá estar siete días consecutivos de Navidad con sus dos hijos, sin entorpecer su escolarización y avisando con cinco días de antelación al padre. Si transcurrido este tiempo se queda en Italia, deberá alternarlos con el padre, de modo que pasen un día con cada uno.

Rivas ya ha trasladado al equipo jurídico del padre, el italiano Francesco Arcuri, su pretensión de llegar a Italia el día 28 y devolver a los niños el próximo día 3.