El delegado de Educación reconoce que se "están revisando" las zonas de conciertos

El proceso de negociación de los conciertos educativos para los próximos seis años en Primaria y cuatro para el resto de las etapas educativas prosigue. Ayer, el delegado de Educación de la Junta en Granada, Germán González, reconoció que se "están revisando las zonas" en las que Educación mantiene unidades concertadas. Sobre la posibilidad del cierre de unidades, que ya ha motivado la queja de las patronales de la concertada, el delegado sostuvo que "se tendrán en cuenta" las necesidades de escolarización. Desde las plataformas de defensa de la educación pública se ha pedido con insistencia que la bajada de la natalidad repercuta también en los concertados, ya que, durante los años en los que ha estado en vigor el anterior acuerdo, era la pública la encargada de 'absorber' el descenso en las matrículas con el cierre de unidades. Unos y otros coinciden en que menos niños no debe suponer menos unidades, ya que puede aprovecharse esta situación para mejorar la ratio.

Sobre las reclamaciones planteadas por la concertada en las últimas jornadas, González insistió en que "no se ha puesto en duda la continuidad de los que han iniciado sus estudios" en centros privados sostenidos con fondos públicos. En este sentido, el delegado criticó que "se está dando la idea de que lo que cuesta la plaza de un niño en la pública es el doble que en la concertada, algo que no es cierto", al tiempo que insistió en que el debate sobre los conciertos no debe hacerse en "términos economicistas". Al hilo, el delegado expuso que la Consejería atiende a "todas las realidades" y que los argumentos sobre el coste de las plazas se basan en datos "erróneos y erráticos".

González se remitió a la consejera, Adelaida de la Calle, para exponer que el número de conciertos podrá ser igual, menor o mayor en Granada. Actualmente el 71,2% del alumnado estudia en la pública, el 24% en la concertada y el resto en la privada.