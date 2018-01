"La delincuencia ha evolucionado al igual que los tiempos y tenemos que adaptarnos"

Melillense de nacimiento pero granadino de corazón. Así se siente el coronel Francisco García Sánchez (Melilla, 1963), que desde hace unas semanas dirige la Comandancia de la Guardia Civil de la que siempre ha sido "su casa". Con unos siete años, su familia se trasladó hasta Granada, lugar donde creció y estudió. Un alumno de EGB de Los Salesianos, que por entonces estaba el Triunfo, luego pasó al Padre Suárez para cursar la última etapa antes de decantarse por la Guardia Civil, profesión que ahora, unos años más tarde, le ha "regalado" la oportunidad de "volver a casa".

-En su toma de posesión mencionó a su padre. ¿Es Guardia Civil por tradición?

Las tecnologías permiten mayor agilidad para cometer delitos y ha abierto nuevos campos como los ciberdelitos"Con los efectivos que tenemos es suficiente para dar garantías y que Granada se considere segura"Conseguir que el ciudadano esté satisfecho con la Guardia Civil quiere decir que tanto los procedimientos como la dedicación y la eficacia que hay son buenos"Durante los últimos tiempos ha habido un incremento importante de la marihuana. La provincia está entre los primeros puestos de aprehensión de esta droga"

-En mi familia hay tradición militar. Mi padre lo es y mi hermano también, ambos de artillería. Ese espíritu militar que he vivido en mi casa toda la vida me llamó la atención, pero dentro de este ámbito conocí lo que era la Guardia Civil y vi que era lo que realmente me llenaba, por lo que me decanté por ella.

-¿Cuándo tomó la decisión?

-Fue cuando acabé Bachiller, aquí, en el Padre Suárez. Nací en Melilla pero con unos siete años me mudé a Granada, por lo que he crecido y estudiado aquí. Al acabar los estudios conocí que la Guardia Civil tenía ese servicio al ciudadano y eso fue lo que más me llamó la atención.

-¿Por qué áreas del Cuerpo ha pasado?

-Mi primer destino fue en Sevilla, en Dos Hermanas, un destino puramente rural, en el que se muestra lo que es la Guardia Civil tradicional, de campo, de caminos… Después fui a Sevilla, donde pasé a los Grupos Rurales de Seguridad, ahora llamados Grupos Rurales de Reserva y Seguridad (GRS). Estuve allí tres años, hasta que en 1991 vine destinado a Granada, a los servicios de información donde estuve cinco años. Al ascender a capitán tuve que cambiar de destino, y ahí me fui al área de tráfico. Estuve de jefe de subsector en Murcia, y en el 2000 me fui destinado a la Comandancia de Huelva, donde realicé labores de personal apoyo y operaciones y luego retorné a Granada como comandante en la inspección de tráfico. Tenía a mi cargo la provincias de Andalucía orienta, pero conseguí el ascenso a Teniente Coronel, y regresé a Huelva como segundo jefe de comandancia y jefe de operaciones.

-En materia de seguridad y delincuencia, ¿qué diferencias hay entre la Granada de hace unos años y la de ahora?

-La delincuencia en general no es que haya cambiado sino que ha evolucionado al igual que los tiempos. Hoy en día hay un nivel de comisión de delitos con unas comunicaciones que no son las de hace 15 años. Ahora las tecnologías permiten mayor agilidad para cometer delitos, pero no creo que haya cambiado el panorama de forma grande. Es cierto que en Granada antes había más atracos a entidades bancarias, y también recuerdo oleadas a gasolineras… Había tensión en las personas porque eso era un enfrentamiento donde peligraba la integridad, y hoy en día eso ha bajado bastante. Ya no hay tantos robos de este tipo, las medidas de seguridad han mejorado bastante, son diferentes y mucho más desarrolladas. Ahora el delincuente opta por los caminos más fáciles utilizando medios telemáticos. En este sentido también se han abierto nuevos campos, como los ciberdelitos.

-Y en el Cuerpo, ¿cómo han influido estos cambios?

-Nosotros, obligados por el desarrollo, también tenemos que adaptarnos a los nuevos procedimientos y tener implantadas nuevas herramientas. Partimos de la base de que hace muchos años salía uno a la calle a trabajar y tenía que buscar y recabar mucha información. Ahora el investigador puede salir con una gran serie de datos que ha podido conseguir de la red, de la base de datos… Va con una información previa que le permite centrarse mucho más en el objetivo.

-Para hacer un buen trabajo de calle se necesita personal, ¿cómo está la Comandancia en este sentido?

-Tenemos una serie de herramientas que antes no disponíamos y que nos permiten estar y mantener ese nivel de eficacia que siempre se ha obtenido. El personal fluctúa y no cabe duda que tenemos que estar reinventándonos y tratar de sacar el mayor partido a los efectivos disponibles. Antes las unidades eran mucho más rígidas y hoy en día el sistema es más flexible. En definitiva, si el nivel de eficacia se mantiene, quiere decir que el nivel de personal que tenemos es correcto. Es como el que tiene un presupuesto y dice ¿si tenemos más presupuesto será mejor? Efectivamente, pero creo que quizá la pregunta debería ser que, si con lo que tenemos, es suficiente para dar garantías que podamos considerar que Granada es segura. Y en ese caso, sí.

-Entonces ¿Granada es segura?

-Sí, es una provincia segura. Donde tenemos una mayor incidencia de delitos penales es en el cinturón de Granada, ya que hay un volumen de población importante.

-¿Y la zona de la Costa?

-Es otro ambiente, un poco diferente, donde marcan las épocas de turismo porque hay mayor afluencia de personas, la población crece y hay que dedicarle una atención específica. Cada año ponemos en marcha la 'Operación Verano', aunque de manera permanente tenemos otra dedicada al turismo, el Plan de Turismo Seguro.

-¿Cuáles son los principales delitos en Granada?

-Los que se llevan la mayor parte de la tarta son los delitos contra el patrimonio, que tienen un porcentaje muy superior al resto.

-Durante los últimos años, el narcotráfico se ha intensificado en la provincia, hasta el punto de que Granada se conoce como una de las principales productoras de marihuana...

-Respecto al tráfico de droga en general no hay una variación muy significativa durante los últimos años. Sí es verdad que con la marihuana hay tratamiento específico porque ha habido un incremento importante. No podría decir exactamente en qué puesto nos encontramos, pero sí que estamos en los primeros de aprehensiones de marihuana. Quizá las condiciones de clima o ambiente imagino que serán favorables para el cultivo. Pero a nosotros los que realmente nos importa es la problemática que genera y cómo debemos de paliarla.

-¿Y cómo se trabaja para ello?

-Tenemos varios modos de incidencia de la droga en la provincia. En la Costa, la droga que viene de países de África a través del mar, los típicos alijos que ha habido siempre y que son fundamentalmente de hachís. Cuando se hizo el despliegue del Sistema de Vigilancia del Estrecho (SIVE), las mafias optaron por desviar los caminos porque se consiguió dar una respuesta eficaz. No obstante ahí se sigue y continuamos trabajando. Por otro lado, Granada es una ruta de paso desde las distintas costas mediterráneas hacia el norte de la península, por lo que hay drogas que se mueven por la carretera y también tenemos un plan específico de controles para ello. Luego la cuestión de la marihuana, en la que no solo hacemos la incautación, sino que averiguamos a qué organización puede pertenecer y tratamos de desmantelar esa red de cultivo. El año pasado hicimos dos operaciones importantes en las cuales se detuvo en una a prácticamente 20 holandeses y en la otra a otros tantos franceses, por lo que pudimos llegar a una zona bastante alta.

-El bebé que apareció en el vertedero de Alhendín y el conductor que huyó tras tener un accidente con una furgoneta cargada de químicos que se usan para elaborar droga son dos temas candentes en la provincia y ambos pertenecen a la Policía Judicial, ¿es el área que tiene más carga de trabajo?

-Tenemos varios tipos de trabajo. Uno de ellos la prevención, las labores que se realizan en las distintas unidades territoriales y luego las de investigación. Estas últimas están dirigidas por la unidad orgánica de Policía Judicial y la carga de trabajo es grande, porque un hecho delictivo se comete en muy poco tiempo, pero esclarecerlo conlleva realizar investigaciones, recabar pruebas, demostrarlo para que tenga valor judicial... El trabajo es muy grande porque se van acumulando hechos, pero la Guardia Civil tiene trabajo en todos las áreas. El helicóptero, que tiene que volar, el agente de tráfico que tiene que desplazarse... La Policía Judicial, aparte del trabajo de campo, también trabaja en el plano de instrucción de diligencias y los casos son muy complicados y necesitan de un especialista. Entonces, es la que tiene un trabajo muy técnico. ¿Es una unidad especializada y de élite? Pues sí.

-Viene de ser Jefe de Operaciones en Huelva, ¿cómo es Granada en comparación esa provincia?

-Son similares. Huelva tiene también una costa que es muy extensa y las mafias, las redes tienden a emplear los puntos clave para meter la droga por la costa.

- Ya que estuvo en Tráfico, ¿cómo es la provincia en este sentido?

-La provincia tiene una red de carreteras bastante buena. Aparte de la circulación propia de granadinos, es una vía de paso hacia la costa y el interior de la península, y ello lo vemos cuando se activa la Operación de Paso del Estrecho todos los años. El uso de la red de carreteras es bastante grande y las unidades de tráfico están bien establecidas y tienen buen control en lo que es auxilio y regulación de tráfico.

-¿Cuáles son sus objetivos al frente de la Comandancia?

-Tengo un objetivo genérico que sería la mejora de las técnicas y conocimientos que tenemos en la Comandancia, para que el servicio que prestamos sea el mejor posible. Hacer que la Comandancia no se quede desfasada. Y por otro lado, que el ciudadano esté satisfecho con la Guardia Civil, porque eso quiere decir que tanto los procedimientos, como la dedicación y la eficacia que hay son buenos. Lo fundamental es que el ciudadano conozca a su Guardia Civil y esté contento con su trabajo.

-¿Cómo iría entonces enfocada la mejora?

-La mejora tiene que ir enfocada a los conocimientos de los procedimientos. La Guardia Civil ahora mismo da respuesta por tierra, mar y aire, y el abanico de incidencias que pueden ocurrir es completo. Por ello la preparación no debe ser concreta en medios telemáticos, sino que debe ser en general. En el área donde esté cada uno debe saberlo todo. Por ejemplo, el que esté en Policía Judicial y esté a cargo de la unidad de investigación de delitos telemáticos, tiene que conocer el funcionamiento de todos los medios que hay; el que esté en montaña tiene que ser un gran escalador, una persona superpreparada para hacer rescates.

-Comenta que uno de los objetivos es que el ciudadano esté contento con la Guardia Civil, ¿considera que con lo acontecido en Cataluña se ha manchado el nombre del Cuerpo en cierto modo?

-¿Manchar el nombre? Para nada. No creo que tenga que ver una cosa con la otra. Nosotros hemos ido a Cataluña siguiendo un mandato para hacer nuestro cometido. El procedimiento no lo conozco personalmente porque no he estado allí, pero de lo que ha trascendido creo que ha sido un trabajo pulcro. Nosotros tenemos un trabajo diario y estamos haciéndolo desde 1844. Son muchos años en los que se ha visto nuestra trayectoria.

-¿Cómo es la relación con otros cuerpos de seguridad?

-En la eficacia que hablaba anteriormente, para conseguirla, la colaboración con otras fuerzas y cuerpos es fundamental. Con Policía Nacional tenemos una coordinación plena y absoluta, la comunidad de intereses nos une y las relaciones siempre se han distinguido por su cordialidad y excelencia. Así se mantiene y lo practicamos a un alto nivel porque es necesario. Con Policía Local, que hay muchas, de todos los municipios, a veces no está tan a la mano hacerlo pero lo conseguimos gracias a las Juntas Locales, donde nos reunimos y nos coordinamos de forma constante. Analizamos las futuras ferias, pruebas deportivas o los actos que haya, y se ven las medidas necesarias de seguridad. A nivel de información siempre se comparte lo que tenemos de manera periódica, se dan instrucciones sobre medidas de seguridad y autoprotección.

--Ahora es un granadino que vuelve a casa, pero en el futuro, ¿otro ascenso?

-Acabo de llegar y lo que quiero es estar aquí, disfrutar de este periodo y contribuir a mejorar en lo que pueda, y sobre todo sacarle jugo a esta etapa que acabo de comenzar. No pienso en etapas posteriores porque sería tonto por mi parte. Mi ilusión y mis ganas las tengo ahora y es estar aquí porque para mí esto es un regalo. Es una lotería.