La demanda de aparatos de aire se dispara un 161%

Con la llegada de las altas temperaturas la demanda de aparatos de aire acondicionado se dispara en todo el país y especialmente en Andalucía, que está sufriendo la peor parte. El objetivo es hacer frente al calor con hogares frescos. idealo.es, un comparador de precios, ha analizado la popularidad que están teniendo los aparatos de aire acondicionado en España, donde ha aumentado su demanda durante el mes de junio hasta un 161% con respecto a mayo y un 31% con respecto al mismo mes del año anterior.

Por regiones, el 24% de los que han demandado este tipo de productos durante este último año viven en la Comunidad de Madrid. La segunda región en las que más vecinos han buscado un equipo de aire acondicionado para sus hogares es Andalucía (22,1%), seguida de Cataluña (20%). La comunidad en la que menos interés se muestra por comprar un aparato de aire es La Rioja (0,3%).

Según el estudio, el aire acondicionado es uno de los electrodomésticos más deseados durante el verano, pues el 21% de los españoles considera que no podría vivir sin él, sólo por detrás del frigorífico, que es un artículo indispensable en todos los hogares en todas las épocas del año. El aire acondicionado, a pesar de que no es indispensable, está en la wish list de muchos españoles.

En cuanto a precios, han descendido ligeramente durante junio. Así, pueden encontrarse por 364 euros de media frente a los meses de mayo y abril, en los que sus precios medios se situaban en 390 y 440 euros, respectivamente.