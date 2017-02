La denunciante del caso de prevaricación en la UGR reclama más medios de control

Tras la publicación de la sentencia del Supremo que condena a un profesor de la UGR y una trabajadora por prevaricación tras aprobar por acuerdo previo a una alumna que no acudía a clase y ni siquiera se examinó, la persona que denunció los hechos sigue reclamando más medidas de control y protocolos para evitar conductas desviadas del reglamento. Fue la denuncia de Pilar Ocaña, como recoge la sentencia, la que dio origen al caso advirtiendo de varias irregularidades detectadas en su centor. Ella es la administradora de la Facultad de Ciencias de la Educación.

Según apuntó ayer a este periódico, cuando advirtió este caso y otros asuntos los puso en conocimiento de la Universidad y su anterior equipo de gobierno -entonces era rector González Lodeiro- pero la institución no se implicó, dice: "Se inhibieron". Fue entonces cuando decidió acudir a los tribunales en solitario. Un proceso que, lamenta, ha sido demasiado largo y en el que ha echado de menos mayor apopoyo. "Lo hice por respeto a la institución y a la verdad. Como jefa si veo algo que potencialmente es ilegítimo tengo el deber de denunciarlo para no quedar como cómplice", explicó, asegurando que aportó a la UGR documentación que acreditaba los hechos y que ha propuesto fórmulas para resolver asuntos pendientes. "Hay necesidad de regular y definir aún muchas cosas", dijo. Lamentó que no hayan aumentado los protocolos de control y que esto no se haya debido a una actuación oficial sino particular. "Tendría que ser la UGR la que fuera a la Fiscalía".

Por su parte, fuentes del actual equipo de gobierno de la UGR precisaron ayer que el caso estuvo "en manos de la inspección de servicios desde el primer momento" y que se abrió expediente de investigación desde su conocimiento.