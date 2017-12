Los denunciantes del caso Nazarí informan de "vendettas" a la juez

El recurso que llegará a la Audiencia es una apelación de Nieto, Lorente y otros funcionarios para pedir que el tribunal obligue a la juez de instrucción a ordenar una serie de diligencias de investigación que podrían favorecer su defensa. La magistrada no consideró oportuno hacerlo en este momento para no dilatar el proceso, una vez estudiada su posible relevancia para el caso. La apelación llegará a Plaza Nueva acompañada del escrito de impugnación de Ramón Arenas, que suscribe el rechazo de la juez a pedir esas nuevas indagaciones, que a su juicio están más encaminadas a introducir en el proceso las "cuitas personales" de los investigados contra él y otro de los denunciantes de este caso, un pequeño propietario de terrenos que acudió a la Fiscalía en 2015 por la construcción de la Urbanización Ciudad de la Luz. Ellos son las personas que dieron origen a esta investigación por sus respectivas denuncias en la Fiscalía, que relataban operaciones urbanísticas diferentes. Pero los investigadores consideraron que, dado que se trataba de las mismas personas señaladas y se describían prácticas similares por parte del Ayuntamiento, se podría tratar de una "trama criminal" para beneficiar a determinados empresarios y habría que investigar todo esto como una sola causa.

Arenas acusa al Ayuntamiento de filtrar documentos a los investigados

El empresario denunciante del caso Nazarí, Ramón Arenas, introduce en su escrito al Juzgado una acusación contra los actuales responsables del Ayuntamiento de Granada, a los que atribuye la filtración a los investigados del caso Nazarí de una documentación que sería de carácter interno. La defensa de Isabel Nieto, Manuel Lorente y otros funcionarios presentó recientemente esa documentación, que es una sentencia a favor del Ayuntamiento y en contra de Ramón Arenas. Las notas manuscritas de la copia registrada en el Juzgado por los imputados demostrarían que esa sentencia es el documento original recibido por el Ayuntamiento en su Asesoría Jurídica. De este modo, el empresario indica que la filtración podría haberse producido desde ese departamento o desde el equipo de Gobierno actual. Según ha podido saber este periódico, la letrada responsable del caso ha tenido que hacer un informe al respecto, en el que indica que ella solo hizo llegar la sentencia a los concejales responsables y se desmarca de cualquier posible filtración a los investigados del caso Nazarí. La mayoría siguen trabajando en el Ayuntamiento de Granada, pues son funcionarios. Ramón Arenas pide al Juzgado que no admita esa sentencia en su contra como documento en la causa Nazarí, al haber sido obtenido de una forma irregular por parte de los investigados, que son los que la han presentado y no la letrada municipal, que también tiene participación en este caso judicial como acusación particular y posible responsable civil. Arenas advierte ya en su escrito que tomará otras medidas para denunciar esa filtración ante la Justicia, aunque por el momento, en lo que respecta al caso Nazarí, pide que no sea admitida la sentencia como prueba.