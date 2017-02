"No descarto buscar otra beca, pero lo que necesito es un contrato"

Lo de estar ociosa no va con Carmen Marchena. Desde que empezó Periodismo, Carmen ha compaginado sus estudios con prácticas y trabajos remunerados, primero en una tienda de discos durante la carrera y luego como DJ y camarera mientras realiza el Máster de Nuevos Medios Interactivos y Periodismo Multimedia. Y no porque lo necesitara, ya que ha tenido la suerte de contar con el apoyo de sus padres, sino porque mantenerse activa y formarse siempre ha sido una prioridad. "El trabajo me ha permitido desconectar del tema académico, pero durante el máster sí se me ha hecho más cuesta arriba, sobre todo cuando llegaban las fechas de entregas".

Ahora que está centrada en el Proyecto de Fin de Máster y que ha finalizado las prácticas becadas que inició en julio, Carmen reconoce que se han acabado los horarios caóticos y que ahora le es más fácil amoldar la investigación con sus horarios laborales. Pero lo suyo es una cuestión de principios, así que ya se ha apuntado a un curso de fotografía -por aquello de que siendo periodista hay que estar preparada para todo- y no descarta apretarse un poquito más la agenda. "Ahora que tengo más tiempo no descarto buscarme otra beca", explica la joven gaditana, aunque reconoce que las prácticas cada vez se le hacen más cuesta arriba y que lo que necesita "es un contrato laboral, no en formación".

La clave de la pluriactividad está en compaginar los horarios. Ahora Carmen dedica la semana a su investigación sobre violencia machista y feminismo en medios digitales, que también requiere su tiempo, y los fines de semana se centra en el trabajo. Durante los periodos en los que ha realizado prácticas en empresa las cosas han sido un poquito más difíciles, y reconoce que durante la carrera ha faltado a algunas clases. "A veces sacrificaba el trabajo y a veces las clases", indica Carmen, que asegura que viviendo fuera de casa el dinero siempre le ha venido bien. Y, sobre todo, la experiencia.