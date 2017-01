El desfile de Moros y Cristianos, la nota de color al clásico día de la Toma

Por primera vez los grupos radicales que se citan tradicionalmente en la conmemoración de la Toma de Granada no fueron los protagonistas aunque, como siempre estuvieron presentes. Miles de personas se acercaron hasta el Ayuntamiento para ver el tradicional "Granada qué", pronunciado este año por el concejal del PP, Juan Antonio Fuentes, desde el balcón del Consistorio. Lo hicieron en una jornada marcada por la novedosa incorporación del desfile de Moros y Cristianos de los vecinos de Benamaurel, Zújar y Cúllar que, con sus formidables ropas y adornos, pusieron la nota de color a una fiesta marcada por los enfrentamientos.

Hacia las once de la mañana, la Plaza del Carmen ya estaba abarrotada de personas. El hecho de que los comercios pudieran abrir sus puertas ayer de manera excepcional hizo que Granada contase con mucho más ambiente desde bien temprano. Una estampa muy distinta a la de otros años cuando, las calles cercanas al Ayuntamiento estaban, a escasos minutos de empezar los actos de conmemoración, vacías.

En Puerta Real, numerosos agentes controlaban los accesos a la calle Reyes Católicos cortada al tráfico. Desde primera hora, los efectivos locales y nacionales intentaron concentrar a los simpatizantes de extrema izquierda y derecha poniendo entre ellos bastantes metros de distancia. En un principio los radicales ataviados con banderas se mostraron más calmados. Sin embargo, a medida que transcurrió la mañana, los megáfonos de unos y los gritos de los otros se convirtieron en una especie de sonido permanente solo roto por los acordes de la Banda Municipal de Música. "Sois unos perroflautas", gritaban unos; "vosotros fascistas sois los terroristas", contestaban los otros. Para todos ellos, el alcalde de Granada, Paco Cuenca, tuvo unas palabras: "Hay gente que viene a molestar. Hoy se celebra un acto histórico que ha marcado la historia del mundo, del país y de Granada", dijo el primer edil que remarcó que la festividad conmemora un hecho fundamentado en el entendimiento y el respeto que es el "principal mensaje que queremos lanzar desde Granada". Por eso instó a quienes desean empañar la fiesta a "leer historia" porque el acuerdo firmado en las Capitulaciones es síntoma de consentimiento y consenso".

Respecto a las voces críticas que desean repensar la conmemoración como los grupos municipales Vamos Granada, IU o Granada Abierta, Cuenca destacó que "respeta las voluntades pero romper las tradiciones no tiene sentido". Por eso, a pesar de que años atrás no participó en los actos, se mostró a favor de mantenerlas no sin antes revisarlas y replantearlas. Por último, respecto a la posibilidad de convertir el día de 26 de mayo en fiesta local para rendir homenaje a Mariana Pineda, Cuenca se mostró partidario de dar "más realce" a la fiesta de la Mariana por los valores que representa.

La concejal del PP, Raquel Fernández, fue la encargada de la tremolación del Estandarte Real en la Capilla Real donde se llevó a cabo una misa oficiada por Manuel Reyes. Por otra parte, el edil popular, Juan Antonio Fuentes tremoló el Estandarte Real en el balcón principal del Consistorio.

El acto contó con la participación de concejales de todos los signos políticos del Ayuntamiento salvo Vamos Granada e IU. No obstante, también faltó la edil de Derechos Sociales, Jemi Sánchez y el concejal popular Francisco Ledesma. Cabe resaltar la presencia del delegado de Educación, Germán González, la diputada en Cortes por el PSOE, Elvira Ramón y el recientemente nombrado subdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes. También en el Ayuntamiento se encontraba Cesar Girón que recientemente anunció que luchará para convertir el día de la Toma en Bien de Interés Cultural.

Una vez finalizó la función cívico religiosa tuvo lugar el desfile de Moros y Cristianos de los municipios de Benamaurel, Zújar y Cúllar. Más de 350 personas recorrieron las calles de Granada hasta llegar a la ermita de San Sebastián situada en el entorno del Palacio de Congresos donde se representó la entrega de llaves de Boabdil a la reina Isabel. "Estamos muy felices de participar este año en esta conmemoración en Granada", explicó la concejal de Fiestas de Benamaurel, Carolina Spin. Según detalló, este año han recibido numerosos reconocimientos que ahora, además, se ven reforzados con este desfile que ha acercado las tradiciones de estas localidades bastetanas a la capital. "Las fiestas de Moros y Cristianos se celebran desde los años setenta. Invitamos a granadinos y turistas a disfrutar de esta festividad en la que, los tres municipios, compartimos devoción por la Virgen de la Cabeza".

Hacia las 15:30 de la tarde, los integrantes del desfile llegaron a la ermita donde los esperaban decenas de granadinos junto con el alcalde de Granada, Paco Cuenca, la segunda teniente de alcalde, Ana Muñoz y la edil de Cultura, María de Leyva.

Boabdil, interpretado por el vecino de Benamaurel, Raúl Clares, entregó las llaves a Isabel, interpretada por la vecina de Zújar, Carmen Valdivieso. "No estaba nada nervioso", reconoció Clares minutos después de hacer la entrega. Este joven, que se viste de moro, por tradición familiar se mostró partidario de llevar el desfile a Granada el día de la Toma. "Si hay alguna ciudad por antonomasia de moros y cristianos esa es Granada", remarcó. Por su parte, Valdivieso destacó que hacer de Isabel en Granada ha sido una experiencia "alucinante".