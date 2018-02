La 'desfusión' choca ahora con los criterios para la contratación de personal

Para que haya dos hospitales completos es necesario que también haya dos plantillas completas y además, en una situación idónea, qué estas estén satisfechas con sus condiciones laborales. Sin embargo, esto último parece que no va a ser posible. Según denunció ayer Satse la Junta de Andalucía ha ofertado un total de sesenta plazas de enfermería para entrar al nuevo hospital de Traumatología perteneciente al Hospital Virgen de las Nieves por ocho meses de duración. El problema es hay dos formas de llamar por larga y por corta duración. En esta ocasión lo han hecho por "corta" impidiendo a los profesionales que están trabajando en estos momentos optar.

Así, estos días numerosas personas han sido llamadas para trabajar un mes o dos meses en el Virgen de las Nieves. Terminarán su contrato el 31 de marzo. Sin embargo, de forma paralela se está contratando a personas que en estos momentos no están en activo mediante los citados contratos de ocho meses a pesar de que los primeros tienen más puntos en la bolsa que los segundos. "Hay personas con un cabreo impresionante porque están jugando con su trabajo y dinero. Les están haciendo contratos de dos meses mientras estas plazas tienen una duración de ocho", criticó ayer el secretario provincial de Satse, José Sánchez.

Según indicó además esas contrataciones deberían ser de interinidad y no eventuales para quienes tienen más puntos. "El hospital lo tienen que abrir y, ¿cómo lo van a hacer con eventuales que después vas a tener que echar a la calle? añadió Sánchez quien recordó que el pacto que se firmó con la Junta concretaba que las nuevas plazas debían ser de interinidad y no eventuales para que fueran reales. "Se firmó un pacto que garantizaba que se dispondría de los mismos profesionales que teníamos en 2014 pero, por el momento, no va a ser así", explicó Sánchez quien afirmó que en aquel entonces había 1.275 profesionales mientras que ahora hay en torno al millar. No obstante, esa última cifra no es del todo concreta pues tal y como reconoció el secretario provincial de Satse el hecho de que se realicen contratos eventuales de muy corta duración hace difícil su recuento.

Ante esa situación se ha convocado una concentración hoy a las 8:30. La convocatoria ha sido promovida en las redes sociales donde numerosas personas han denunciado su situación. "Esto es una vergüenza tengo una puntuación de 51.2 y esta misma mañana a las 12:45 me han dado un mes en PTS .... Y tan sólo cuatro horas después ofrecen ocho meses en Virgen de las Nieves... ¡Es para morirse! Sin tener en cuenta el montón de enfermeros con 60 y muchísimos puntos con contratos de dos meses que se los han saltado. Es injusto juegan con nuestra estabilidad y nuestro dinero", destacó ayer una de las enfermeras afectadas a través de Facebook.

En el mismo día, la parlamentaria andaluza de Podemos por Granada Carmen Lizárraga criticó ayer que Ciudadanos haga, en su opinión, "el trabajo sucio" al PSOE de Andalucía, después de que ambos partidos hayan bloqueado su iniciativa para que se realice una auditoría el proceso de desfusión hospitalaria. Según explicó Lizárraga, la iniciativa "pretendía dar transparencia al conflicto sanitario más grave de los últimos años en Andalucía.