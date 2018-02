La 'desfusión' continúa con las consultas de Traumatología y las de Cirugía Ortopédica

El PP cuestiona la fecha para revertir la fusión

La portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, y el presidente provincial del PP de Granada, Sebastián Pérez, afirmaron ayer que la Junta no les permite visitar los hospitales para ocultar el verdadero ritmo de la 'desfusión'. Ante esto, aseguraron que se presentarán en los centros si no les conceden la autorización solicitada en junio. "Solo hemos podido visitar Motril", dijo Crespo, que añadió que quieren conocer de primera mano "la situación de los profesionales de la sanidad granadina y cómo se está llevando a cabo el proceso de 'desfusión' hospitalaria para cumplir con los plazos". Ambos dirigentes afirmaron no confiar en la palabra de la Junta respecto a la fecha para revertir la fusión. Por ello preguntaron "si el 1 de abril una granadina podrá dar a luz en el PTS, si los niños tendrán un pediatra y si habrá una UCI pediátrica. ¿Eso va a ser una realidad en Granada?", cuestionó la portavoz del PP-A subrayando que de lo contrario su grupo ya tiene preparada una PNL para "que se voten plazos y recursos para Granada". Sebastián Pérez afirmó que el único partido que está denunciando esta situación es el PP porque en Granada y en Andalucía "votar Ciudadanos es votar PSOE". En esta línea, Pérez criticó a la formación naranja al considerar que "tenemos un conflicto hospitalario porque Ciudadanos en Andalucía está dando coartada permanente al PSOE".