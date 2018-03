El 14 de junio: la fecha designada para que comience el juicio contra Juana Rivas

El 14 de junio a las 9:45 horas arrancará el juicio contra Juana Rivas. Así ha sido designado por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada encargado de acoger este proceso por el que la Fiscalía pide para esta madre maracenera cinco años de cárcel por sustracción de menores, tras fugarse con sus hijos el pasado verano y permanecer durante casi un mes ilocalizable, con el fin de evitar que los menores fueran entregados a su expareja, Francesco Arcuri, tal y como le había sido impuesto por una orden judicial.

Según el auto notificado ayer, entre las pruebas presentadas por ambas partes que se han denegado están algunas de la defensa que a juicio del magistrado "no guardan relación con el objeto del procedimiento, que es determinar si hubo o no delito de sustracción de menores". Así, entiende que "carece de interés para el proceso la escolarización de los menores, su tarjeta sanitaria" o "las conexiones de correo electrónico entre la acusada y el denunciante". Sobre la exploración del menor, sostiene que "no ha lugar" porque "su testimonio no resulta útil para el objeto del proceso", agrega el auto, contra el que cabe recurso.

La Fiscalía acusa a Juana Rivas de dos delitos de sustracción de menores y, además de la pena de cárcel, también pide para ella la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad sobre sus hijos por un plazo de seis años, según consta en su escrito de acusación provisional.

Francesco Arcuri está personado en la causa como acusación particular y ha solicitado para ella cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre los niños. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama que Juana Rivas le abone por los "daños materiales y morales ocasionados" una indemnización de 30.000 euros.