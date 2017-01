El 'despegue' económico se consolida en Sierra Nevada

Sierra Nevada va camino de firmar una temporada brillante. Las cifras de visitantes y actividad económica así lo confirman. La campaña suma ya seis semanas de gran esplendor. Sin ir más lejos, la estación de esquí ha alcanzado durante la pasada Navidad "la mayor afluencia" de su historia en este periodo vacacional -desde el 23 diciembre hasta el 6 enero- con más de 194.337 visitantes, de los que 160.879 han sido esquiadores, una cifra de deportistas de nieve sólo superada por las vacaciones navideñas de la temporada 2003-2004.

La abundancia de nieve y la ausencia del gélido elemento en las estaciones del Pirineo y puntos de Europa como los Alpes han contribuido a ello. La Sierra ha presentado en las últimas semanas una media de 99 kilómetros abiertos (casi toda la estación), 38 kilómetros más que el promedio histórico. A eso hay que sumar la buena meteorología, con mayoría de jornadas de sol y sin incidencias por viento.

"El retorno que tenemos de nuestros clientes ha sido muy bueno, y eso es más importante que las cifras", subraya la consejera delegada de Cetursa, María José López, quien señala que la "gran oferta de nieve" de la estación durante estos días "ha ido en paralelo a los preparativos del Campeonato del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski, para los que quedan menos de dos meses. Se está trabajando muy duramente", apunta.

En el sector privado comparten las mismas sensaciones. El presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Enrique de la Higuera, confirma que el mes de diciembre ha sido "muy bueno". En declaraciones a Granada Hoy insiste en que "hasta la fecha la temporada va camino de ser histórica". La escasez de nieve del curso anterior contrasta con la abundancia de la campaña actual. "Había ganas desde el año pasado. En general, la temporada está siendo buena para todos los sectores". De la Higuera confía en que "de aquí a final de mes vuelva a nevar" para asentar el gran manto blanco que por ahora es sin duda uno de los grandes reclamos de la Sierra en toda España y más allá de sus fronteras.

Una de las ofertas que más ha crecido durante esta Navidad ha sido el snowpark Sulayr, que desde ayer, con la apertura del sector 2, tiene todos sus elementos de freestyle a disposición de los aficionados. Y es que la estación está centrada en la celebración de la cita mundialista. Evento que se desarrollará entre el 7 y 19 de marzo y para el que hay grandes expectativas.

"Para esas fechas se espera una ocupación muy alta", señala el también propietario del Gran Hotel Monachil. En el Meliá Sierra Nevada ven la competición como una oportunidad más para reforzar la tendencia. "A tenor de las reservas tramitadas ya prevemos una temporada estupenda", apuntan fuentes del departamento comercial, que inciden en que a estas alturas el libro de reservas suma ya más anotaciones que hace dos años, una temporada que también fue buena. En ese sentido, el turismo nacional sigue siendo el nicho con más fuerza en la estación, con un 90%. "El 10% restante se lo reparten mayoritariamente ingleses y portugueses", apuntan desde el Meliá Sierra Nevada, que en Navidad ha contado con una ocupación de entre el 85 y el 98%. "En Nochevieja rozamos el 100%", añaden.

Una apreciación que el propio presidente de la Asociación de Empresarios confirma: "Nuestro gran cliente siempre ha sido el madrileño y el valenciano. Ahora bien, es cierto que cada vez hay más de otras zonas. Además, se ha notado en los últimos tres años el aumento de ventas de visitantes extranjeros de Reino Unido, Alemania, Dinamarca o Francia, sobre todo. Con la crisis el mercado portugués cayó y desde el año pasado se ha empezado a notar que la touroperación lusa vuelve a demandar mercado de nieve".

A esa mayor presencia de visitantes hay que añadir otro síntoma: el aumento de la liquidez. Es decir, la intención de gastar más al disponer de mayores recursos económicos. A nadie escapa que el esquí no es un deporte barato.

La conducta de los usuarios parece haber cambiado. "Estamos viendo ahora que se está valorando la calidad. En años anteriores hemos tenido muchos problemas porque el cliente era de un poder adquisitivo más bajo o por lo menos se dejaba menos dinero", indica Iván Spin, copropietario de la tienda Spin Pro Center. Los usuarios llegan "con más solvencia y con las ideas más claras. Hay menos regateo".

En esos términos, asegura que el negocio ha crecido un 20% en relación a la media de años anteriores. Una cifra que achaca en gran medida a la falta de nieve en otras estaciones. "Nos ha pillado a todos un poco desprevenidos porque al no haber nieve en otras estaciones, ha habido mucha gente que nunca ha venido por aquí, gente que suele ir a Baqueira, Andorra o incluso los Alpes... Ha sido una Navidad realmente buena", dice Spin, quien apostilla que ha notado el crecimiento del público ruso afincado en la Costa del Sol aunque el cliente nacional "es el que ha entrado con más fuerza".

En la hostelería la percepción es muy parecida. Manuel Sánchez de la Churrería Marilolo incide en que las "irritaciones del año pasado están olvidadas esta temporada". El consumo ha aumentado, sobre todo en los puentes de las fechas festivas. "Ahora vienen unos días más flojos pero en breve vendrá otro repunte, a nivel general va la cosa muy bien".

Todos estos servicios son imprescindibles para dar una buena oferta al visitante. La opinión de todos ellos es importante para palpar su grado de satisfacción. Gemma Díaz se ha desplazado junto a unas amigas desde Madrid para pasar el puente de Reyes en la Sierra en uno de sus hoteles. "Nos gusta por la cercanía, las pistas y el sol y la nieve", comenta al mismo tiempo que su amiga Luciana Vago resalta que las infraestructuras de la estación son mucho mejores a las del Norte. "Vengo de estar una semana en Cerler y es muy diferente", apunta Vago.

Aprovechando unos días de permiso y el receso de las vacaciones escolares, Daniel Barreiro llegó a Granada el pasado fin de semana con toda su familia para "cumplir el capricho de los pequeños". Este no es otro que el poder esquiar en Sierra Nevada. "Me hace mucha ilusión ver la nieve, tengo ganas porque la nieve mola", indica su hijo Óscar, que dice estar acostumbrado al frío pero no a la nieve de alta montaña.

Un viaje relámpago desde Sevilla realizó Isidoro Benítez para experimentar una completa jornada de esquí. "Vengo unas siete u ocho veces al año. Esto está genial. Me ha encantado el día, sobre todo el ver las vistas del mar desde el Veleta. La nieve está increíble", refiere. En la estación se encontró con su amigo Jorge Vázquez, quien cada temporada se hace de su forfait para utilizarlo alrededor de 15 días. "Este sol no lo hay en ningún lado", indica al mismo tiempo que reconoce que para alojarse opta principalmente por la vivienda de un amigo en Granada capital para evitar algunos precios "prohibitivos" para el bolsillo de los más jóvenes.

plaza de andalucía. El espacio central de Pradollano se convierte cada jornada en el punto neurálgico de la estación de esquí granadina al margen de la actividad que registran las pistas que presentan una imagen envidiable en el resto de estaciones españolas e incluso de Europa.