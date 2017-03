"Casi de un día a otro tenemos que cambiar los números del presupuesto"

El presupuesto de 2017 se está haciendo de rogar en el Ayuntamiento de Granada. A los problemas económicos que arrastra el Consistorio desde hace años se suman nuevas circunstancias que hacen que "casi de un día para otro tengamos que estar cambiando los números ya realizados", explicó ayer el concejal de Economía, Baldomero Oliver. Aunque en principio el equipo de gobierno contaba con tener un primer borrador a mediados de febrero no será hasta la semana que viene cuando, previsiblemente, el documento vea la luz.

Oliver explicó ayer que el último revés ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional que afecta de forma directa a la recaudación de las plusvalías. "Es cierto que esta sentencia no se ha plasmado todavía en un cambio legislativo pero tenemos una moción de un grupo político que pide que la tengamos en consideración", opina el concejal, quien cree que hay que tener todos los frente cubiertos para que exista el menor margen de improvisación.

Otro de los factores en el que el equipo de gobierno tenía puestas sus esperanzas era una notificación del Ministerio con medidas para facilitar la difícil situación económica de los ayuntamientos. Pero dicha notificación tampoco ha llegado.

"Pasar de un presupuesto con un maquillaje más que significativo a un presupuesto lo más fidedigno posible no es fácil, sobre todo si además tenemos que cumplir los requerimientos del resto de grupos como no tocar los ingresos, no modificar las ordenanzas fiscales, mantener los servicios públicos y no tocar el capítulo 1", relató el responsable económico.