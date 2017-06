15-JEl día que votamos ilusionadamente

Fue una jornada inaugural: ocho de cada diez granadinos llamados a las urnas aquel 15 de junio de 1977, miércoles, el 15-J, no habían votado nunca en unas elecciones libres. Obvio es que era una sociedad distinta por razones cronológicas a la que por última vez había vivido una fecha semejante, más de cuarenta años atrás, en febrero de 1936. Pero era también una sociedad distinta a la que durante cuatro décadas había tratado de moldear el franquismo imperante, ahora superado por los anhelos de unos españoles que se sentían protagonistas de un acontecimiento histórico en el que nadie quería quedar atrás o dejar de participar.

En Granada, también. Una campaña electoral de veinte días en la que el estadio de Sánchez-Herrera -aproximadamente, donde hoy se levanta el Nuevo Estadio de Los Cármenes- fue el epicentro de los dos mítines de mayor asistencia para la izquierda política, con Felipe González (PSOE) y Santiago Carrillo (PCE) como protagonistas de concentraciones multitudinarias -también, el PSA-, mientras la derecha y el centro elegía el corazón de la ciudad y los señeros teatro Isabel la Católica y cine Madrigal para acoger a Manuel Fraga (AP) y Adolfo Suárez (UCD), respectivamente.

Podría decirse que ni un rincón de la ciudad quedó libre de un cartel invitando a una opción de voto en una convocatoria que se presentaba bajo la incógnita de lo que se llamó 'sopa de letras' por la enorme presentación de candidaturas que fragmentaban el espectro político pero que a la hora del voto y el escrutinio subsiguiente arrojó unos resultados homologables con los de cualquier país del entorno europeo con democracia asentada desde el fin de la segunda guerra mundial. Ganó UCD, el centro-derecha, o el centro en su versión más ajustada al propio cartel electoral con el que concurrió a la jornada, con el PSOE y sus siglas herederas a relativa distancia, dibujando un mapa político que con alternancias ha configurado la trayectoria posterior de los sucesivos gobiernos y parlamentos.

En Granada, también. Una semana antes, enfrascados en una campaña que convivía con la Feria del Corpus, la única encuesta que se conoció, publicada por El País, auguraba en la provincia cinco diputados para UCD, uno para el PSOE y otro que se disputaban el propio PSOE con AP y PCE. El comunista era el único partido con estructuras organizadas y se había distinguido activamente en la lucha clandestina por la democracia tanto en la Universidad como a través de su sindicato afín, pero los socialistas renacieron en Granada en torno a Tiempos Modernos, una librería 'progre', y cosecharon un inesperado éxito, incluso para ellos mismos, de la mano de unas figuras nacionales que lograron transmitir una imagen joven y de futuro. En el centro, Jiménez Blanco frenó una operación de los 'prohombres' de Falange en la provincia que tanteó reciclarse bajo las siglas de UCD -en otras provincias lo consiguieron- y, bajo la estela de la popularidad de Adolfo Suárez, acaparó el voto de la derecha moderada y el centro izquierda. AP se situó muy a la derecha, fijando su oferta electoral en la herencia de lo que años antes se conocía como el 'tardofranquismo' en su cara más eficaz durante la década de los 60 y el desarrollismo, pero su fracaso electoral se proyectaría en Granada hasta más allá de las municipales de 1979, incapaz de formar candidatura. Los andalucistas del PSA, que hicieron una imaginativa campaña amenizada por Carlos Cano -los primeros mítines-fiesta: 'andaluz, que tu voto no emigre 'p,a' que así no emigres tú- no alcanzó resultado suficiente pese al apoyo que prestó el PSP de Tierno Galván, con el que concurrió coaligado.

Fueron cuatro y tres los elegidos, según las listas que encabezaron Arturo Moya Moreno (UCD) y Francisco Fernández-Montesinos García (Lorca). El pudoroso paréntesis refleja la anécdota de la jornada, que no se conoció hasta meses después: el candidato socialista se presentó recogiendo la herencia de ilustres apellidos, los del último alcalde democrático, su padre, y los del poeta universal asesinado en los primeros días de la guerra civil, su tío. Solo que… su segundo apellido se limitaba a 'García' frente al 'García-Lorca' con el que se presentaba en toda la cartelería y mítines socialistas. Y -según algún testimonio que no he podido confirmar- hasta en las papeletas, motivo que -de ser cierto- podría haber sido objeto de impugnación en uno de los primeros casos de marketing electoral, una ciencia política que, a la altura de 1977, era desconocida para casi todos.

No es extraño, por tanto, que la viñeta que diariamente publicaba Martínmorales en Ideal presentase a sus 'muñecos' preguntándose expresivamente si la urna del dibujo es un OVNI. Objeto no identificado hasta la jornada luminosa del 15-J, formulado en continuidad al 15-D, que seis meses antes, en diciembre, referéndum del 'habla, pueblo habla', había abierto el camino que ahora culminaba en junio.

Junio de 1977. ¡Cuarenta años no es nada! "Aquella Granada de los años setenta que, como España entera, estaba inmersa en el deseo generacional de cambio. Una ciudad que había vivido en las décadas anteriores en un durísimo mundo y anhelaba ahora una evolución no sólo política, también social y humana. El pueblo, un término entonces muy usado y hoy en desuso, palpitaba al compás de la historia grande y pequeña del momento histórico, del que se sentía protagonista y quería por ello participar", escribí hace diez años, en el 30 aniversario del 15-J.

La sociedad había roto ataduras políticas, sociales y religiosas. A las tradicionales élites granadinas del Aero-Club y la Real Sociedad de Tenis se empezaba a unir otra generación, gente que había trabajado durísimamente y había creado la primera e incipiente estructura de negocios que existió en la ciudad. Jerónimo Páez y Antonio Jiménez Blanco eran las figuras visibles del Club Larra, el 'ágora' político fundado por José Cazorla, Luis Felipe Aparicio, Pedro Salmerón y otros representantes de la sociedad civil granadina que desde el otoño anterior abrieron sus salones a todas las opciones políticas, postergadas todavía en los medios oficiales de comunicación, principalmente TVE, única cadena existente, y legalizados solamente entre marzo y abril anteriores. Los políticos estaban de moda y el Club Larra abrió cauces de debate y conocimiento de las diferentes fuerzas políticas.

Una activa Granada intelectual, política y literariamente, una siembra de años anteriores que comenzaba a dar sus frutos en las formas que ahora permitían avanzar y consolidar en el sistema democrático que ya se intuía imparable. Apenas un año antes, el 5 a las 5, primer homenaje en libertad, conmemorativo del nacimiento de Federico García Lorca, había constituido una fiesta de ensayo general para la democracia. Cuarenta años de represión política, ausencia de libertades y ayuno democrático que simbólicamente se pretendía enterrar en la plaza de Fuente Vaqueros, según el Manifiesto que se leyó a los cuatro vientos de la Vega.

Fue una siembra que tan solo un año y diez después germinaba en la cosecha democrática la luminosa mañana del 15-J. España fue una fiesta. Granada, también.