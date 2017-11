"Ya dijimos muy cerca de aquí que España no iba bien, que teníamos un problema con Cataluña"

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba no quiso pisar charcos ayer en Granada en relación con la situación de Cataluña, pero sí reconoció que "tenemos un problema territorial enorme". El ex ministro aprovecho para recordar el pacto de Granada, por el que el PSOE, en el año 2013 -cuando Pérez Rubalcaba era el máximo dirigente socialista- planteaba una reforma constitucional con el fin de llegar a un estado federal. "Ya lo dije". "Aquí, muy cerca de aquí, ya dijimos que España no iba bien, que teníamos un problema con Cataluña muy serio y que los que queríamos defender el sistema autonómico, es decir nuestra Constitución, creíamos que la mejor forma era modificarla para que funcionara mejor".

Sobre Cataluña, subrayó que se está en un "proceso" de restablecimiento de la normalidad. Sobre la posibilidad de pactos, indicó que se encuentra en un segundo plano como ex secretario general del PSOE. "Hay que dejarle a él", indicó sobre el candidato del PSC Miquel Iceta. "Lo que sí que tengo claro es que el Gobierno que salga de las urnas en Cataluña tiene que hacer dos cosas, restablecer el autogobierno y restablecer la convivencia, y eso es lo más duro".

Sobre Andalucía, reconoció que la comunidad sufre problemas de financiación por el "retraso" del nuevo modelo y la "quiebra" del anterior. También subrayo que el actual modelo de comunidades autónomas es "intrincado" y que sería necesario clarificar las competencias estatales y regionales para evitar "zonas grises" donde "se instauran" los problemas competenciales. "Esto es muy bueno para las comunidades y para los ciudadanos", zanjó minutos antes de iniciar su conferencia en la Facultad de Ciencias.