Entre la dimisión y las explicaciones

De nuevo la sombra de la corrupción salpica al Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada. Lo hace con la apertura de juicio oral a 17 encausados en el caso Serrallo, de los cuales seis son concejales en activo en la capital. Las reacciones por parte de los grupos de la oposición no se hicieron esperar. Unos exigieron al PP "responsabilidad política", otros aprovecharon para vender su proyecto a un año de las municipales pero todos lamentaron que Granada vuelva a ser noticia por la gestión del PP en el Ayuntamiento.

El primero en hacer declaraciones fue el portavoz de IU, Francisco Puentedura. Nada más conocer la noticia el edil declaró sin titubeos: "Que quien la haga la pague". Después, pidió a la Justicia que actúe hasta sus últimas consecuencias para que, quien sea culpable responda y tenga su condena respectiva si así lo entiende el órgano judicial. "Esto demuestra que el PP está manchado por la presunta corrupción tanto en el caso Nazarí como en el Serrallo", dijo el edil quien pidió al presidente del Partido Popular y candidato a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, que actúe de forma inmediata. "Si no los cesa el PP demostrará que no tiene voluntad a la hora de lograr la regeneración democrática", aseguró Puentedura.

El PP también está en el punto de mira por Emucesa, las facturas de TG7 y Casa Ágreda

En la misma línea se mostró el secretario de Organización del PSOE, Álex Casares. A través de una nota de prensa calificó de "indignante la inacción del PP" y recordó que el portavoz de los populares a nivel andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció que los ediles serían expulsados automáticamente si finalmente se abría juicio oral. "Lo que está ocurriendo en las filas populares es de vergüenza (...) Pérez no puede seguir poniendo excusas ni sorteando con evasivas unos hechos gravísimos que, por motivos obvios, debía conocer".

El secretario de organización del PSOE, Álex Casares, exigió al presidente del PP y candidato a la Alcaldía que asuma responsabilidades inmediatas para que los ediles implicados se marchen. "La exigencia es que den explicaciones y se aparte de la vida pública a los concejales que serán juzgados", agregó Casares quien finalizó pidiendo a los populares que "cumplan su palabra".

El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares cargó contra el PP pero también contra el PSOE que mantiene a un alcalde imputado. "La apertura del juicio oral dentro del caso Serrallo es una mala noticia para Granada y para la confianza que deben tener en las instituciones los granadinos. Tenemos una situación que creo que no se da en ninguna otra ciudad con un alcalde imputado y seis concejales investigados por una presunta corrupcion. La situación no deja de ser lamentable y caótica", dijo Olivares quien remarcó el trabajo de Ciudadanos en pro de la estabilidad ante los conflictos que están generando los "partidos clásicos" que "sólo provocan parálisis y el bloqueo constante de la ciudad".

La concejal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, también puso el acento en que seis de esos concejales aún forman parte de la corporación y no lo considera un caso aislado, ya que dos de ellos están siendo investigados por los contratos fantasma de Emucesa y por las facturas irregulares en TG7 y añadió que no son los únicos: "Hay que recordar que el actual alcalde también está siendo investigado por malversación y otros delitos". Ante esta situación, la edil criticó la gestión del PP, pero también la actitud del PSOE "que mantiene en su puesto al alcalde imputado, y que está teniendo una pasividad rayana en la complicidad ante los casos del PP que desde Vamos Granada hemos denunciado y que se están investigando en los juzgados". La formación entiende que Granada no se merece esta situación que requiere que todas las personas imputadas por casos de corrupción dimitan y entreguen sus actas incluido Francisco Cuenca. "No puede seguir manteniendo a la ciudad rehén de sus situaciones judiciales". Por último, la portavoz del PP, Rocío Díaz afirmó minutos después de conocerse la noticia que prefería ser prudente y no hacer declaraciones "con el máximo respeto a la justicia y a la presunción de inocencia". La concejal tampoco quiso hacer valoraciones sobre los estatutos del partido ante la posible suspensión de sus compañeros.